日本競馬にまた新たな歴史を刻んだ。９日の札幌８Ｒで１番人気のナリタヒカリを勝利に導き、武豊騎手（５６）＝栗東・フリー＝が史上初のＪＲＡ通算４６００勝を達成。ファンからは重賞のような拍手と大歓声。メイショウタバルで制した宝塚記念の週から９週連続勝利で大台に到達した。

デビュー３９年目の名手は「４０年近く乗っていますけど、気がついたらと言うか、アッと言う間という気持ちが強いです。周りの人たちのおかげだと思います。きょう絶対（達成）しなきゃと思っていました。池添くんからもプレッシャーを掛けられていたのでホッとしました」と、この日も祝福のプラカードを持ってくれた後輩の“エール”に応えて胸をなで下ろす。昨年５月１２日の東京２Ｒ（ウェットシーズン）で達成した４５００勝から、約１年３カ月ぶりとなる節目の勝利だった。

「一つ勝つのも大変ですからね。１勝を目指して毎日仕事をしているので、本当に重みを感じる数字です」と喜びをかみしめつつ、「皆さんからきょう達成してほしいと言われて、ルメールさんが来ているのでなかなか勝てませんでしたが、（このレースは）乗っていなくて良かったです（笑）。今年もいい夏にしたいと思います。札幌後半も頑張りたい。もっともっと勝利を重ねたいと思います」と、ファンに新たな決意を語っていた。