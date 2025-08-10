巨人４―３ＤｅＮＡ（セ・リーグ＝９日）――巨人は六回、泉口のソロと代打坂本の適時二塁打で逆転。

追いつかれた直後の八回、代打大城卓の犠飛で勝ち越した。ＤｅＮＡは終盤の好機であと１本が出ず。

不振にもがく巨人のベテラン２人が、「ここぞ」の場面の代打で勝利につながる一打を放った。六回に坂本が一時勝ち越しの適時二塁打、八回には大城卓が決勝点の犠飛を記録し、接戦をものにした。

まずは坂本だ。泉口のソロで追いつき、なおも得点圏に走者を進めた六回の好機。２打席連続三振の増田陸に代わって打席に送られ、「何とか走者をかえしたかった」。内角の１５１キロをとらえて左翼線二塁打とし、三塁走者を迎え入れた。

坂本は後半戦の１３試合で先発はわずか２試合。ただ、どんな立場でも東京ドームでの試合前練習では、早い時間帯から中堅の投手エリアでダッシュなどの入念な準備を欠かさない。トレーナーの一人は「彼はどんな時も自分のルーチンを全く崩さない。そういう意識がとてつもなく高い」と証言する。途中出場でも最大限に力を発揮しようと取り組む姿勢が貴重な一打につながった。

七回に再び追いつかれ、迎えた八回は大城卓が仕事をした。一死満塁の好機で起用され、追い込まれてから伊勢の外角速球を左翼へ打ち上げ、犠飛で決勝点をもたらした。「代打は難しいが、ベンチから試合状況や流れを見ていつも考えている」と、集中力を研ぎ澄ましていた。

試合前時点で２人の打率はともに１割台。それでも指揮官は、試合を左右する重要な局面で２人を起用し、いずれも見事に応えた。「与えられた場所で、どういう形でも貢献できたらいい」と坂本。約１か月ぶりに貯金「１」としたチームがさらに浮上するためには、彼らの力が不可欠だ。（浜口真実）

巨人・阿部監督「みんな頑張ってくれた。（代打で起用した大城卓が期待に応え）大事なところで行ってもらわないといけない選手が最低限の仕事をしてくれたので、勝ちにつながったと思う」