『相葉マナブ』3週連続で夏の北海道スペシャルを放送！仔牛へのミルクやりも初体験

■「貴重な体験をして楽しませていただきました」（相葉雅紀）

相葉雅紀が各地に出向き、日本についての様々なことを学んでいく『相葉マナブ』（毎週日曜 18時～）にて、8月10日の放送から3週連続で“夏の北海道スペシャル”が放送される。

『相葉マナブ』が、放送開始から13年目にして初の北海道へ。牧場を訪れて乳牛とスキンシップをしつつ牛乳料理に挑戦（8月10日放送）、ラベンダー農園でラベンダーオイル抽出、メロン農園でメロンをスイカのように丸かぶりして富良野を満喫（8月17日放送）、北海道を代表する食材・じゃがいもを用いた料理を堪能（8月24日放送）など、それぞれ北海道の魅力を大いに“マナブ”スペシャルな回となる。

相葉も「今回、北海道に訪れて感じたことは、どこに行かせていただいても人が温かかったということです」と大満足となった3週ぶち抜き“夏の北海道スペシャル”をお見逃しなく。

■相葉雅紀が仔牛の名付け親に!? 初のミルクやり体験で仔牛とスキンシップ

8月10放送の第1週目は、相葉をはじめ、バイきんぐ小峠英二、ハナコ岡部大が北海道・士幌町（しほろちょう）を訪問。「旬の産地ごはん～北海道の牛乳～」を届ける。

「気持ちいいね～、広いよ！」（相葉）と、3人はさっそく見渡す限りの大自然に圧倒される。北海道は日本の生乳生産量の半分以上を占めるほど、酪農に最適な環境が整っている。なかでも十勝平野北部に位置する士幌町は、人口およそ6,000人に対して、なんと約2万頭の乳牛を飼育するほど、酪農が盛んな地域だ。

相葉たちが今回お邪魔する牧場は、ホルスタインを330頭以上飼育するほどの広大さ。すると、5日前に産まれたばかりの仔牛がいるとのことで、相葉は仔牛へのミルクやりを初体験。3リットルの巨大な哺乳瓶を手に「ミルクだよぉ」と口元に近づけると「スゴい吸う力！」と驚く。相葉と仔牛とのほっこりとさせるスキンシップに注目だ。

また、この仔牛には名前がまだないそうで、相葉は名付け親を頼まれるが、「急に思い出した！」（相葉）と提案した名前に小峠が全力拒否する。

さらには、こちらの牧場で採れた新鮮な牛乳を試飲。「味が濃厚！ おいしい!!」（相葉）、「軽やかだけどコクがある！」（小峠）と大感動した３人は、この新鮮な牛乳を使った魅惑のレシピにチャレンジしていく。

この日は、牛乳に酢を入れておぼろ豆腐のようにする酪農家定番の“牛乳豆腐”、その“牛乳豆腐”を豚肉に巻いて揚げたヘルシーな“牛乳豆腐とんかつ”、新鮮な牛乳をたっぷり使った“牛乳カレー”などに挑戦。

相葉も「牛乳を使った料理ってあんなにたくさんあるんだと驚きました」と感心した絶品の数々はお見逃しなく。また相葉は、料理をしながら“相葉流のリラックス方法”も語る。

さらには、人気企画「そうめん-1 グランプリ」も実施。 『相葉マナブ』おなじみのこの企画は、名店シェフや料理研究家、視聴者が超簡単そうめんだれレシピで勝ち抜き戦を行うというもの。

現在、勝ち抜いているのは視聴者考案の“オランダそうめん”だが、こちらに挑むのが、南青山の名店で総料理長を務める菰田欣也。「これで負けたら引退！」と意気込む。

あらたな視聴者からは油揚げ、ベーコン、卵などを使った変わり種レシピも。「みんなで仲良く手をつなぎたいよね」と相葉も判定に苦しむ、混戦必至の「そうめん-1 グランプリ」の勝敗の行方は、ぜひ番組で確かめよう。

なお、8月17日は「富良野の魅力をマナブ！」、8月24日は「旬の産地ごはん～十勝の新じゃが～」が放送される。

