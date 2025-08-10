漫才コンビ「ハイヒール」モモコ（61）が9日、インスタグラムを更新。次男とドジャース戦を観戦したことを明かした。

モモコは「さて、今回は前もってロサンゼルス＆ラスベガスに行くって言ってましたよね」と書き出し、「いろんな情報ありがとうでした」と感謝を記した。

「最大の目的はもちろん次男に会うためでもあるんですけど、なんといってもドジャースタジアムです」とつづり、ドジャースタジアムでの次男との2ショットを公開した。

そして「オリックスファンの私は山本由伸くんと誰もが大好き大谷くんの試合を観に行きました！ 5日、6日とめちゃめちゃ勝った日とホームラン観て、ピッチングも観れて、ナイターも昼も観れて、感動しました」と振り返った。

続けて「何より5日は、サンリオDAY 可愛いキティちゃんセットをゲット」とつづり、ドジャースとハローキティのコラボグッズを披露した。

そして「6日は開場3時間前からめちゃくちゃ早く並んで、誰もが欲しがる大谷優勝リングをゲットしました！！！！」とつづり、大谷選手のチャンピオンリングのレプリカを公開、「関西のテレビ、ラジオ、マスコミの皆さん！！ 使うなら貸しますんで、いつでも言って下さいね」と呼びかけた。