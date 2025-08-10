愛猫との日常を映したフォロワー200万人を超える人気YouTubeチャンネル「もちまる日記」で3日、生配信が行われ、けがをしていた地域猫「ミミちゃん」を一時保護したことが報告された。4日以降は、ミミちゃんの様子を伝える動画も複数、公開された。

同チャンネルは、19年12月の開設以降、スコティッシュフォールド「もちまる」と飼い主の「下僕」さんの日常を映し、一躍人気ペットインフルエンサーとなった。23年に弟の「はなまる」が誕生している。

同チャンネルでは、3日は「我が家の新入り猫について。」と題して生配信。ミミちゃんが地域猫で「半年以上前に、下僕が一時的に保護しておりました。現在は里親さんのところに譲渡して、幸せな日々を送っていらっしゃる」とした上で、当初公開を予定していた時期が、もちまるの腎臓病の手術が重なったため、このタイミングでの公開となったと説明した。

その後の動画では、「ボス猫に虐められて怪我した地域猫がいる」と、視聴者からの緊急のメールが発端と紹介。ミミちゃんは推定4〜5歳の女の子の野良猫で、地域の住民が面倒を見ちたという。権利関係などの法的手続きを取った上で、もちまるやはなまるとは別室に隔離して保護したことも伝えられた。

ミミちゃんが左肩に大きな傷を負っていることや、他にも複数のけががあることも動画で紹介。かかりつけ医で治療や健康状態の検査も行い、通称「猫エイズ」と呼ばれるFIV（猫免疫不全ウイルス）に感染していたことも発覚。8日の更新では、入院してけがの治療をしている様子が伝えられた。

同チャンネルは、19年12月の開設以降、毎日更新されてきたが、今年2月と7月には、もちまるの腎臓病のため、一時更新が停止されたことでも話題となった。

同チャンネルは「もちまる」と「下僕」さんの日常がサイレント形式で日々投稿される内容で、「もちまる」の整ったビジュアルや甘えん坊でちゃめっ気のある性格、行動などで大人気となった。「もちまる」は21年にはYouTube再生回数6億回のペットインフルエンサーとして、ギネス世界記録にも認定された。23年に弟の「はなまる」が誕生。グッズや書籍、写真集なども発売されており、タレント指原莉乃や中川翔子らがゲスト出演したこともある。