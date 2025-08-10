「湘南乃風」のSHOCK EYE（48）が9日、インスタグラムを更新。80回目の「長崎原爆の日」を迎え、長崎を訪問したことを報告した。

SHOCK EYEは「8月9日の今日は長崎原爆の日。数日前、、今年もこの大切な時期に長崎に訪れることができたこと、、ご縁があって、3年続けて、長崎にこれていることは、何かしらのご縁、役目があるのだと感じています」と長崎訪問を報告した。

また、長崎の風景写真を投稿し「山王神社の一本足鳥居、被爆クスノキ、平和祈念像、爆心地、そして沢山の千羽鶴。そのどれもが僕の記憶の深くに刻まれる感覚、、日本人として、氣が引き締まるそんな時間。夏の長崎を訪れることは、僕にとって、とても大切な儀式になっていました」と思いをつづった。

同日、茨城県で開催される「Lucky Fes」に出演するSHOCK EYEは「今日僕は湘南乃風として、ひたちなかの音楽フェスに来ています。こうして皆で音楽を奏でられていることが、まさに平和の証で、、その時間を今噛み締めています。皆にもそんな時間を、一生懸命に謳歌して楽しんでほしいです」とファンへ呼びかけ「きっとあの日、命を失ってしまった方々も空の上から、そんな平和な世の中が令和の時代にまで続いていることに、胸を撫で下ろしてくれていると信じて 最後に、原爆犠牲者のご冥福をお祈りし、末永い平和を祈念いたします」と投稿を結んだ。