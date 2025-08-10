レイズとの3連戦は「イチロー殿堂入りウィークエンド」

米大リーグのマリナーズは8日（日本時間9日）からの本拠地レイズ3連戦を「イチロー殿堂入りウィークエンド」とし、日本人初の米野球殿堂入りを果たしたイチロー氏（会長付特別補佐兼インストラクター）を祝福するイベントを開催している。試合中継でも27歳の右腕が明かしたイチロー氏の秘話が話題に。米実況席が笑いに包まれていた。

引退後も野球熱は冷めないようだ。3-2でマリナーズが勝利した8日のレイズ戦。5回の守備中に、米ワシントン州地元放送局「ルート・スポーツ」のレポーター、ジェン・ミューラーさんはイチロー氏らしい逸話を紹介した。27歳の先発右腕ジョージ・カービー投手が外野で打撃練習の球拾いをしていた時のこと。イチロー氏が近づいてきて、スプリットとツーシームの握りを聞いてきたという。

ミューラーさんが「イチローが日本にいた時に投手をしていたのは皆さんご存じだと思います。彼は今、ジョージ・カービーのおかげでスプリットとツーシームを習得しました」と伝えると、実況席からは「Hahaha」と笑い声が漏れた。実況は「すぐに友人か両親か誰かに『信じられないだろうけど、今日誰に握りを教えたと思う？』と電話したでしょうね。最高にクールな話です」と笑った。

解説者が「怖いのは明日彼が始球式に出てきて、スプリットを投げようと途中で思ったりしないかということです」とジョークを飛ばすと、実況席では「その可能性は結構ありそうです」との声も。解説者はさらに「前回は84マイル（約135.2キロ）だっけ？ 今度は85マイル（約136.8キロ）を投げようとするでしょう。彼が始球式するときは捕手役に警告してください」と続けた。



