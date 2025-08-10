ÌÀÆü11Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¶å½£ËÌÉô¤Ç¤ÏÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬ºÆ¤ÓÈ¯À¸¤Î¶²¤ì¡¡ÅÚº½ºÒ³²¤Ê¤É¤Ë¸·½Å·Ù²ü
ÌÀÆü11Æü(·î:»³¤ÎÆü)¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Á°Àþ¤¬ÄäÂÚ¤·¡¢¶å½£ËÌÉô(»³¸ý¸©¡¢Ê¡²¬¸©¡¢º´²ì¸©¡¢Ä¹ºê¸©)¤Ç¤ÏÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬ºÆ¤ÓÈ¯À¸¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢Ã»¤¤»þ´Ö¤ÇºÒ³²¤Î´í¸±ÅÙ¤¬µÞ·ã¤ËÁý¤¹¤è¤¦¤ÊÂç±«¤¬¹ß¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î±«¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÏÈ×¤¬´Ë¤ó¤Ç¤¤¤ëÃÏ°è¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤ä¿»¿å³²¤ËºÇÂç¸Â¤Î·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Àþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬ºÆ¤ÓÈ¯À¸¤Î¶²¤ì
Á°Àþ¤äÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¶å½£¤Ç¤Ï±«¤¬¹ß¤êÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÌë¤Ë¤ÏÊ¡²¬¸©¤ÇÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤·¡¢µÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¡²¬¸©ÅºÅÄÄ®¤Ç¤Ï»þ´Ö95.0¥ß¥ê¤ÎÌÔÎõ¤Ê±«¤ò´ÑÂ¬¤·¡¢¥ì¡¼¥À¡¼¤Ë¤è¤ë²òÀÏ¤Ë¤è¤êÊ¡ÄÅ»ÔÌó110¥ß¥ê¡¢¿·µÜÄ®Ìó120¥ß¥ê¤Î±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢10Æü5»þ¸½ºß¡¢6»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¤ÇÊ¡²¬¸©½¡Áü»Ô¤Ç¤Ï193.5¥ß¥ê¤Î±«¤¬¹ß¤ê¡¢8·îÊ¿Ç¯1·îÊ¬¤Î±«(177.1¥ß¥ê)¤òÄ¶¤¨¤ë±«¤¬¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶å½£ËÌÉô°Ê³°¤âÂç±«¤Î¶²¤ì
Âç±«¤Î´í¸±¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¶å½£ËÌÉô¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜ½£ÉÕ¶á¤Ë¤âÁ°Àþ¤Ï±ä¤Ó¡¢Á°Àþ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶å½£ÆîÉô¤ä»Í¹ñ¡¢ËÜ½£¤Ç¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±«¤¬ÃÇÂ³Åª¤Ë¹ß¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¡¢Íë±«¤äÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ã»¤¤»þ´Ö¤ÇÂç±«¤Ë¤Ê¤ë½ê¤ä¡¢Ä¹¤¯¹ß¤êÂ³¤¯±«¤Ë¤è¤Ã¤Æ±«ÎÌ¤¬Áý¤¨¤ë½ê¤Ê¤É¡¢¹ß¤êÊý¤ÏÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤äÈÅÍô¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë±«ÎÌ
¡Ú±«¤ÎÍ½ÁÛ¡Û(Â¿¤¤½ê¤Ç)
11Æü6»þ¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë24»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¡¢
¶å½£ËÌÉô¡¡¡¡¡¡¡¡300¥ß¥ê
»Í¹ñ¡¦Åì³¤¡¡¡¡¡¡250¥ß¥ê
´ØÅì¹Ã¿®¡¦¶áµ¦¡¡200¥ß¥ê
¶å½£ÆîÉô¡¡¡¡¡¡¡¡180¥ß¥ê
Ãæ¹ñ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡120¥ß¥ê
ÅìËÌ¡¦ËÌÎ¦¡¡¡¡¡¡100¥ß¥ê
¤½¤Î¸å¡¢12Æü6»þ¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë24»þ´Ö¹ß¿åÎÌ
»Í¹ñ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡300¥ß¥ê
´ØÅì¹Ã¿®¡¦Åì³¤¡¦¶áµ¦¡¡200¥ß¥ê
¶å½£ËÌÉô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡150¥ß¥ê
ËÌÎ¦¡¦¶å½£ÆîÉô¡¡¡¡¡¡¡¡100¥ß¥ê
Ãæ¹ñ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡80¥ß¥ê
¤½¤Î¸å¡¢13Æü6»þ¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë24»þ´Ö¹ß¿åÎÌ
ËÌÎ¦¡¡¡¡¡¡100¥ß¥ê
´ØÅì¹Ã¿®¡¦Åì³¤¡¦ÅìËÌ¡¡80¥ß¥ê
Àþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¶ÉÃÏÅª¤Ë¤µ¤é¤Ë±«ÎÌ¤¬Áý¤¨¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Âç±«¤¬È¯À¸¡¡¤È¤ë¤Ù¤ÂÐ±þ¤Ï
¼ÂºÝ¤ËÂç±«¤¬È¯À¸¤·¤¿¤é¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë°Ê²¼¤ÎÅÀ¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ ²ÏÀî¤äÍÑ¿åÏ©¤Ë¤Ï¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÉáÃÊ¤ÏÎ®¤ì¤ÎÃÙ¤¤²ÏÀî¤äÍÑ¿åÏ©¤Ç¤â¡¢Âç±«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿å¤«¤µ¤¬Áý¤·¤¿¤ê¡¢Î®¤ì¤¬Â®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£Áý¿å¤·¤¿ÍÑ¿åÏ©¤ÏÆ»Ï©¤È¤Î¶ÌÜ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ ±¿Å¾¤ÎºÝ¤Ï¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¥¹¤Ê¤ÉÄã¤¤Æ»Ï©¤ÏÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Äã¤¤Æ»Ï©¤Ë¤Ï±«¿å¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¤¹¤°¤Ë´§¿å¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼Ö¤¬¿åË×¤·¤Æ¸Î¾ã¤·¤¿¤ê¡¢¿å°µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥É¥¢¤¬³«¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¼ÖÆâ¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Èó¾ï¤Ë´í¸±¤Ç¤¹¡£ÌµÍý¤ò¤·¤ÆÄÌ¤é¤º±ª²ó¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£ »³¤Ê¤É¤ÎµÞ¤Ê¼ÐÌÌ¤Ï¤¤¤ÄÊø¤ì¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢·è¤·¤Æ¶á¤Å¤«¤º¡¢¼ÐÌÌ¤È¤ÏÈ¿ÂÐÂ¦¤ËÈòÆñ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¤äÂç±«·ÙÊó¤Î´í¸±ÅÙÊ¬ÉÛ¤òºÙ¤«¤¯³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢¾õ¶·¤ò¾ï¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤ ÃÏ²¼¤Ï¿»¿å¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢±«Ï³¤ê¤Ê¤É°ÛÊÑ¤ò´¶¤¸¤¿¤éÃÏ¾å¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÃÏ²¼¤Ç¤Ï¡¢´í¸±¤ò»¡ÃÎ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤³¤Þ¤á¤Ëµ¤¾Ý¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¡¢Â®¤ä¤«¤ËÃÏ¾å¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥ ¾åÎ®¤Ë¥À¥à¤Î¤¢¤ë²ÏÀî¤Î¶á¤¯¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥À¥à¤Î¿å°Ì¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Âç±«¤¬Ä¹»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹ß¤êÂ³¤¯¤È¡¢¥À¥à¤Ï·è²õ¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ËÊüÎ®¤ò»Ï¤á¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£