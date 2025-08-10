YouTubeに投稿されたのは、保護猫のとらまるくんとももまるちゃんが暮らすお家のある日の出来事。お子さんたちと仲良しのももまるちゃんが見せた圧巻の「寝かしつけ」術に「天使が天使と寝てる～」「めちゃ癒されます」と、コメントが寄せられ、14万再生を超える反響がありました。

【動画：生まれたばかりの赤ちゃんに寄り添って眠る猫→次の瞬間、猫のぬくもりで…まさかの『素敵な光景』】

仲良し猫兄妹

娘さんが紙袋の中にカメラを向けると、そこにはとらまるくんとももまるちゃんの姿があったんだそう。いつもは元気にじゃれ合ったり、喧嘩をしたりせわしない2匹だそうですが、こうやってくっついてゆったりしている姿をみると「癒される」と飼い主さんは嬉しそうな様子。

実はとらまるくんとももまるちゃん、お互いに外交的で甘えん坊の性格が似ているんだそう。初めて会った日もすんなりと打ち解けたんだとか。それから月日は流れてもこうやって一緒に居るところを見ると、見るからに狭そうではありますが、相性抜群の2匹の様子がよく伝わってきます。

子どもと猫の絆

そんな2匹は、猫同士はもちろん、人間とも良好な関係を築いているんだそう。袋から出たももまるちゃんは、今度は娘さんの元へ甘えに行ったんだそう。顔の周りをなでなでしてもらって、とてもご満悦の様子。

さらに、わしゃわしゃと頬ずりをする娘さん。こんな大胆なスキンシップも、ももまるちゃんは嬉しそうに受け入れていました。娘さんのももまるちゃんへの大きな愛情と、ももまるちゃんの包容力が作り上げてきた信頼関係を垣間見るひとときでした。

特技「寝かしつけ」

今度は、生後間もない息子さんの元へ向かったももまるちゃん。子どもや赤ちゃんが苦手な猫も多い中、ももまるちゃんは「子どもが大好き」なようです。息子さんの足元へ気持ちよさそうに丸くなってお昼寝を始めたんだそう。

ももまるちゃんの体温の温かさに息子さんもだんだんうとうとしてきたんだとか。これがももまるちゃんの特技「寝かしつけ」です。この様子を見て、普段からももまるちゃんがどれだけお子さんたちに信頼されているかが伝わってきて、とても温かい気持ちになりました。

ももまるちゃんが見せた「寝かしつけ」の技術に、「天使が天使と寝てる～」「めちゃ癒されます」とコメントが寄せられ、お子さんたちと猫ちゃんたちのこれからを楽しみにする声が多数ありました。「まんまるとらまる」では、とらまるくんとももまるちゃん、そしてご家族皆さんの温かい日常をチェックすることができます。

とらまるくん、ももまるちゃん、お子さんたち、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「まんまるとらまる」さま

執筆：のうきんねこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。