今回紹介するのは、Threadsに投稿された、ママさん大好きな甘えん坊猫ちゃん。とある日、末っ子猫がママさんに抱っこされている様子を見た先住猫は、ある行動に出た模様。投稿はThreadsにて、5.9万回以上表示。いいね数は5000件を超えたそうです。

末っ子ばっかり抱っこしてたら…

今回、Threadsに投稿したのは「cat」さん。

末っ子猫ちゃんを膝に抱いていたママさん。すると、そこにやってきたのは先住猫ちゃん。

そのままの流れでママさんの胸の上にどっかりと乗り、ママさんのお顔をペロペロ。しっぽを体に巻きつけながらリラックスした姿勢を見せ、どこか誇らしげな雰囲気を漂わせていたようです。まるで、「ママは私の！」と主張しているみたいですね。

ママさんによると、お家には猫ちゃんが3匹いるとのこと。2番目と3番目の猫ちゃんが甘えていると、必ず先住猫ちゃんが割り込んでくるのだとか。

逆に、先住猫ちゃんが甘えていると、今度は一番強い立場の3番目の猫ちゃんが邪魔しに来るそうです。ちなみに、全員女の子。どうやら猫ちゃんたちの間でママ争奪戦が繰り広げられているようですね。

甘えん坊な先住猫にほっこり癒されたSNS民たち

やきもちを焼いてママさんに甘えに来た先住猫ちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「幸せ過ぎ」「猫もヤキモチ焼くんですね笑」「めっちゃ可愛いにゃんこじゃないですか！」などの声が多く寄せられていました。多くの方が、先住猫ちゃんの甘えっぷりに心癒されたようです。

Threadsアカウント「cat」では、可愛い猫たちとの賑やかそうな日常の様子などが投稿されています。猫たちが元気に過ごしている姿を見ると、心が温かくなる気がします。

写真・動画提供：Threadsアカウント「cat」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。