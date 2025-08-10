平子理沙、米スタジアムで大谷翔平グッズ入手「細かいところまで良く出来ていてとっても嬉しい」
モデルの平子理沙（54）が8日、自身のインスタグラムを更新。米ドジャース・大谷翔平の試合を観戦したことを報告した。
【写真】大谷翔平グッズを公開した平子理沙の投稿（写真2枚目）
6枚の写真や動画を投稿。「大谷翔平選手の応援のため、ロサンゼルス・ドジャースとセントルイス・カージナルスの試合を観にドジャー・スタジアムに行きました」と報告した。
また「この日は、入場者全員に『大谷翔平チャンピオンリング』が配られるイベントディ」と説明。「快晴の太陽の下、暑い中頑張って並んで無事にゲットしました〜」「もちろんレプリカだけど、重さもズッシリ、細かいところまで良く出来ていてとっても嬉しいです」と報告し、「しかも！大谷投手先発の日！やったー！ドジャースで、投げるショーヘイが観れる！座席に着くまでワクワクしてました。マンゴーマルガリータでも飲んでやるか」と、スタジアムでドリンクを飲んで楽しむ様子も公開した。
「マウンドに登場した大谷投手にスタジアムは大盛り上がり」「まだ本調子ではなく、調整中との事だけれど、めちゃめちゃ調子良さそう」と解説。「実際目の前で見ると投げる球が早くてびっくり。大谷選手がピッチャーで投げてる姿は本当にカッコ良く、感動しました」とつづった。
大谷の実力に改めて驚きつつ、「試合はドジャースが負けてしまいましたが、大谷リングプレゼントの日に、先発ピッチャー、8三振、逆転ホームラン、1000安打と大谷選手祭りだったので、心の中は打ち上げ花火」と満喫。「そしてRandy Newmanの『I LOVE L.A』が流れていました〜」と、この日を振り返った。
