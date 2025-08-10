“猪木顔”のエースを支える豊橋中央のドラフト候補捕手　松井蓮太朗がプロ入りした先輩たちよりも「キャッチャーとしては松井が上」と言わしめる理由

松井はエースの郄橋とは幼なじみ。小学4年頃からバッテリーを組んでいる 写真：尾関雄一朗

■“猪木顔”エースと小学生からバッテリー

夏の高校野球愛知大会を制し、甲子園初出場を果たした豊橋中央高校。捕手の松井蓮太朗の活躍が栄冠の原動力となった。エースの郄橋大喜地とは幼なじみで、小学4年頃からバッテリーを組み続ける。

「小さい頃から2人で公園でキャッチボールしたり、野球の話をしたり。積み上げてきた信頼はどこのバッテリーよりも厚いです。優勝したときはコイツで良かったと思ったし、感情が込み上げてきました」（松井）

豊橋中央は今、エース郄橋の“猪木顔”が全国的な話題だ。マウンド上で郄橋は度々、故・アントニオ猪木氏の顔真似をし、己の闘魂を奮い立たせたという。テレビ中継でその表情が映り反響を呼んだ。それを受け止め、好リードで導いたのが松井である。

「郄橋は熱い性格だし、気持ちが入ってるなと感じる場面が何度もありました。自分は冷静に、郄橋をリラックスさせながら、落ち着かせることもできたので良かったです。僕自身も野球では熱いタイプなんですけどね」

■あるプロ球団は大会初戦にスカウト7人

高卒でのプロ入りを狙う松井に対して、プロ側も熱視線を注いでいる。あるセ・リーグ球団は、愛知大会の初戦をスカウト7人態勢で視察していた。各地のドラフト候補を複数人でチェックする中、視察予定の兼ね合いでそうなっただけかもしれないが、参考程度の視察でないのは明らか。評価のテーブルに乗っている可能性は高い。

豊橋中央は2003年の創部以降、過去に3人、高卒でプロ選手を輩出している。全て支配下でのドラフト指名で、萩本将光監督（18年夏まではコーチ）が育て上げた。このうち15年の谷川原健太（ソフトバンク）、20年の中川拓真（元オリックス）は捕手だ。

プロ入りした先輩捕手に松井も肩を並べる。萩本監督は「野手型の谷川原や中川に比べて、キャッチャーとしては松井が上でしょう。試合の支配力があるし、仮に打てない日でもしっかり守ることができるんです」と話し、捕手としての総合力を認める。強肩強打で、素材としての魅力も顕著だ。