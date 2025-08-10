椎名林檎、“辞めようと思った”音楽活動に戻ったきっかけ告白 後輩・山口紗弥加もメッセージ
椎名林檎が、きょう10日放送の日本テレビ系『おしゃれクリップ』（毎週日曜 後10：00）に出演。「何も隠しごとはございません」と語るその半生や、知られざる子育ての様子を、椎名の幼少期や現在のプライベートをよく知る人物たちからのメッセージを交えながら紹介する。
【全身カット】立ち姿も美しい…！お着物姿の椎名林檎
番組では、椎名や番組MCの井桁弘恵の母校である福岡市立百道中学校を訪問。変わらない校舎の風景と、椎名の恩師たちが次々に登場する。当時から椎名の表現力がピカイチだったという恩師は、椎名と最初に出会った時の思い出や、卒業後も変わらない椎名の優しさを感じたエピソードを披露。椎名は先生らから受けた刺激や、アーティストの道を歩むようになったきっかけについて語る。
さらに、中学時代の同級生などへのインタビューでは、当時と今とで椎名の変わったところや、現在の母としての椎名の姿が次々と明らかになる。そして、同じ中学校で1学年後輩の俳優・山口紗弥加は、公私にわたり親交が深いからこそ知る、椎名の母そして妻としての一面について言及。すると、椎名は「いつも二人一緒」だと称されるほど仲の良い夫婦生活について、笑いの絶えない日常の様子を語り、井桁は思わず“キュンキュン”と心を躍らせる様子を見せる。
22歳の時に長男を出産し、母となった椎名。人気絶頂の中での出産には秘めた思いがあったという。スターダムを駆け上がるなかで抱いた、流れを止めるための決断と、それでも再びステージに立つきっかけとなった出来事。「辞めよう」とすら思った仕事に、改めて仕事に向き合うことになった、その理由が明らかになる。
最後に、椎名が“尊敬するアーティスト”としてその名を挙げる、“ベンジー”ことBLANKEY JET CITY・浅井健一からのメッセージも到着。浅井が、世に出たばかりの椎名に抱いた強烈な印象と、3人の子どもを育てながら、第一線を走り続ける姿について賞賛の言葉を送る。すると、椎名は「全部おっしゃっていること、リリック（歌詞）みたい」と感激した様子を見せつつ、番組を通して自身に対して抱いた新たな気づきを口にする。「もっと驚きたい」という言葉にこめた、自身へのエールを伝える。
