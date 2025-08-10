「もったいない」から捨てられるようになるテクニックを臨床心理士が解説。片付けが苦手な人ほど「自分の価値」を損なっている！？

片付けに苦手意識を持っている人は少なくないだろう。実は片付けを実行するまでには「意思決定のプロセス」を経なければならず、苦手な人はこのプロセスの一部でつまずいているという。



『マンガで挑戦 とっちらかった頭の中を整理して決められる人になる』（主婦の友社）の著者であり、臨床心理士で認知行動療法を専門とする中島美鈴さん（中島心理相談所代表）に解説してもらった。

片付け苦手な人が苦手なもの

片付けが苦手で困っている方はたくさんいらっしゃいます。

片付けが苦手な人は、ルールや枠組みを作るのが苦手で、ルールを守るのも苦手です。

衝動に任せてモノの置き場所のルールを破って適当にものを置いてしまうから、例えば本来お箸を置くスペースだったところについフォークを置いてしまったりして、いつの間にかいろんなところがガチャガチャになってしまう。

そもそもモノの置き場所を決めるというルールを作る発想がない人もいます。友人からもらったお土産も、ちょっと趣味に合わなくてもなんとなく捨てにくいからその辺に置いておく。一貫性がなく、その場その場の判断でモノを置くので、常に家がごちゃごちゃに。

ちなみに家がおしゃれできれいな人の家は、そもそも物が圧倒的に少ない。偏見かもしれませんが、友人からもらったお土産でも、趣味に合わないものは躊躇なく捨てているのでは？と思ってしまいます。

それくらい、自分の価値基準とルールがはっきりしていないと、家や部屋を綺麗に保てないのです。

片付けと「意思決定のプロセス」

実は片付けが苦手な人たちが直面しているのは「意思決定」の問題です。

一見関係なさそうに思えますが、片付けという行為は、「意思決定のプロセス」というものに沿って行われます。

意思決定のプロセスは「問題の明確化」→「情報収集」→「選択肢の作成」→「価値判断」という順になっており、私はそれぞれの頭文字をとって、「もじせか」と呼んでいます。

このプロセスでは次のようなことを処理しています。

STEP1【も】問題の明確化

・問題を解決したいか

・解決のために自分で動くつもりがあるか

・問題の解決像がイメージできるか

STEP2【じ】情報収集

・判断のための情報があるか

STEP3【せ】選択肢の作成

・情報を整理して選択肢が作れるか

STEP4【か】価値判断

・選択肢を比較するための基準が明確か

GOAL！！【決定】

多少のリスクを許容して期限内に決断できるか

これに沿って片づけの工程と課題を考えていきましょう。

「価値判断」が難しい

まずは【も】の「問題の明確化」をクリアにします。

例えば「家が汚すぎて義両親を呼べない」→「義両親が来るまでになんとかしなければならない」と、片付けをする必要性を明確にします。

そして「問題の解決像」をイメージします。この場合は「片付いたリビングで義両親と一緒にくつろいでいるイメージ」でしょう。

次の【じ】は「情報収集」。ネットや書籍で片付けの情報を得るのも大切ですが、自分が何をどれだけ持っているか把握するのも大切です。リビングに不要なものは何かを、確認します。

そして【せ】は「選択肢の生成」。ここでは、「捨てる」「捨てない」「保留」という3つの選択肢を設けます。

そしてここが片付けのハイライト。【か】の「価値判断」です。

皆さんよく、「もったいなくて捨てられない」とおっしゃいますが、これをどう克服するかがポイントです。

もったいないものを手放す方法

まず、「もったいない」という方に私が常々言っていることは、「未来の自分を信じるな！」です。

痩せれば着られると思って取っておいた洋服。時間ができたら復習しようと思って本棚にしまってある勉強会の資料。いつか作ろうと思って買ったレシピ本…。

こうしたものは、「今」活用していなければ、きっと未来でも活用する日は来ません。だって、これまでの自分が活用できていなかったのに、どうして未来の自分を信じられるのでしょうか。

それでもまだ「もったいない」と思う方たちには、その「モノの価値」と「自分の価値」を比較してもらいます。

4万もしたスカート？5000円もした仕事の役に立ちそうな本？確かに当時は高かったかもしれませんが、今、それを売ったらいくらになるでしょうか。

私の実体験になりますが、以前4万円で買ったスカートをリサイクルショップに持っていったら、70円にしかなりませんでした。一桁間違えているのではないかと思いましたが、700円ではなく70円でした。

着ることがなくなった70円のスカート。それが目に入るたびに「着ていないのに捨てられない」という罪悪感にさいなまれます。世界に1人しかいない自分の価値が、たった70円のスカートを捨てられないという罪悪感で損なわれてよいのでしょうか。

こう考えると「捨てていいかな」と思えてきませんか。

それでも、ただ捨てるのはもったいない、リサイクルショップやフリマアプリで売ると言う選択肢もある、という方には、「物の価値＋手元において置くことの罪悪感」と「売れるまでにかかる労力（みなさんの時給）＋手元からなくなった時の爽快感」を天秤にかけてもらいます。あえて「自分の時給」で考えるところがポイントです。

するとほとんどの方が「捨てる」という決断をできるようになります。

ルーティンの中で捨てるコツ

それでも捨てるのが面倒だという人は、日常のルーティンの行動と抱き合わせて捨ててしまうことをお勧めしています。

例えば朝、クローゼットに立った時にずっと手が伸びていない服があったら、捨てる候補にするために避けておく。メイクのために洗面台に立った時、ずっと使っていないアイシャドウは捨ててしまう。パソコンをシャットダウンする時にはしばらく開いていないファイルをフォルダにまとめたり捨てたり。

痩せなければ履けないスカート、読む予定もない本や雑誌。使う予定のないお客さん用の食器…。そういった、見るたびに罪悪感を覚える捨てられないモノに囲まれて暮らすことは、自尊心を低下させます。

そしてモノを捨てる決断をするということは、それらをもう使わないという等身大の自分を認めていく作業。なかなか大変なことではありますが、それがたった一人の自分の価値を損なわず、大切にすることにつながっていくのです。

中島美鈴

臨床心理士。公認心理師。心理学博士（九州大学）。専門は時間管理とADHDの認知行動療法。