timelesz ¼ÄÄÍÂçµ±¡¢½õ¤Ã¿Í¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¡¡¡Ø¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH!!¡Ù¤Ç¸«¤»¤¿¡È¥¤¥ó¥Æ¥êÂÎ°é²ñ·Ï¡É¤È¤¤¤¦¸ÄÀ
¡¡timelesz¤ÎÀª¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¥Éー¥à¸ø±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢´§ÈÖÁÈ¡Ø¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¥Þ¥ó¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÏËè½µTVer¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¾å°Ì¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²ÃÂ®¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢8·î3Æü¤Î¡Ø¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH!!¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿°Ê²¼¡¢¡ØÅ´ÏÓDASH¡Ù¡Ë¤Ë¼ÄÄÍÂçµ±¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿·½ÉDASH ～¥Û¥¿¥ë¡õ¥Ö¥É¥¦ 2Âç·×²è»ÏÆ°～¡×¤ÈÂê¤·¡¢¾¾ÅçÁï¤¬2¤Ä¤Î¼«Á³ºÆÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ËÄ©Àï¡£¿·½É¤Î²°¾å¤Ë¤¢¤ë¡ÈDASH¥Ùー¥¹´ðÃÏ¡É¤Ç¡¢¥Û¥¿¥ë¤ÎÈË¿£¤È¥Ö¥É¥¦¤ÎºÏÇÝ¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¼ÄÄÍ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ö¥É¥¦ºî¤ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Î¾ìÌÌ¡£¥Ö¥É¥¦¤ÎÉÄ¤Î¿¢¤¨ÂØ¤¨ºî¶È¤äÃª¤Å¤¯¤ê¤Ê¤É¡¢ÎÏ¤¬É¬Í×¤Êºî¶È¤ò1¿Í¤Ç¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤Ë¶ìÀï¤·¤¿¾¾Åç¤¬¡¢µÞî±½õ¤Ã¿Í¤È¤·¤ÆÅÅÏÃ¤Ç¸Æ¤Ó´ó¤»¤¿¤Î¤¬¼ÄÄÍ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¡¢ÊÙ¶¯Ç®¿´¤Ç¡£¤¹¤´¤¯¿´¶¯¤¤¿Í¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¼ÄÄÍ¤Ï¡¢¾å²¼¹õ¤¤Éþ¤Ë¥¥ã¥Ã¥×¤òÈï¤Ã¤¿»äÉþ»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£ÆÍÁ³¤Î½Ð±é¤Ë¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¤â¡¢¤¹¤°¤Ë¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÄÄÍÂçµ±¤Ç¤¹¡×¤ÈË¹»Ò¤ò¼è¤ê¡¢°ìÎé¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥ê¥ë¤ò»È¤Ã¤ÆÃÝ¤Ë·ê¤ò¤¢¤±¤ëºî¶È¤Ç¤Ï¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤òÍý²ò¤·¤Ê¤¬¤é¤³¤Ê¤·¡¢¾¾Åç¤¬¡ÖÁá¤¤¤Ê¡¢½¬ÆÀ¤¬¡×¡Ö¤½¤¦¡¢¤¦¤Þ¤¤¡ª¡×¤È´¶¿´¤¹¤ë¤Û¤É¡£¤·¤«¤·¡¢Ãª¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤ÆÃæ¤ËÉÔÈ÷¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£¤¹¤ë¤È¼ÄÄÍ¤Ï¡Ö¿·»²¼Ô¤Ç¤¹¤±¤É¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢°ì¸À¡£¤ä¤êÄ¾¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÄó°Æ¡£¾¾Åç¤â¤¹¤°¤Ë¡Ö¤ä¤êÄ¾¤½¤¦¡ª¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¥¨¥ó¥É¥íー¥ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¼¡²óÍ½¹ð¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÃ»¤¯Î®¤ì¤¿¤¬¡¢Âç¤¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¡£¼ÄÄÍ¤Î¡È½õ¤Ã¿Í¡É¤È¤·¤Æ¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê³èÌö¤Ï¶áÆü¸ø³«¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â³¤¤ÎÊüÁ÷¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¸Â¤ê¤À¡£
¡¡¼ÄÄÍ¤Ï¡¢°ì¶¶Âç³Ø¤Ëºß³ØÃæ¤È¤¤¤¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¤Ê°ìÌÌ¤È¡¢Ãæ³Ø¹â¹»»þÂå¤Ï¥µ¥Ã¥«ーÉô¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÂÎ°é²ñ·Ï¤ÊÌÌ¤òÊ»¤»»ý¤Ä¡£timelesz²ÃÆþ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Øtimelesz project -AUDITION-¡Ù¡ÊNetflix¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹Ì¤·Ð¸³¤Ê¤¬¤é¤âÄ©Àï¤òÂ³¤±¡¢¤½¤Î²áÄø¤ÇÂ¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤Î±þ±ç¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡¡ØÅ´ÏÓDASH¡Ù¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Á³¤äÃÏ°è¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼ê¤òÆ°¤«¤·¡¢»þ¤Ë¤Ï¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¬¤é¤âÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤³¤È¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢º£²ó¡È½õ¤Ã¿Í¡É¤Ç¤¢¤ë¼ÄÄÍ¤ÎÀ¿¼Â¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»ÑÀª¤È½ÀÆð¤ÊÂÐ±þÎÏ¤ÎÎ¾ÌÌ¤¬³è¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡ÈÖÁÈÊüÁ÷¸å¤Ë¤Ï¡¢SNS¤Ç¤â¡Öºî¶È¤ÎµÛ¼ý¤¬Áá¤¤¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¼ê¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤Æ¹¥´¶¤¬»ý¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£ËÜ¿Í¤ÏÊüÁ÷¸å¤ËInstagram¤Î¥¹¥Èー¥êー¥º¤Ç¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¤ª»Å»ö¤Ë¸¬µõ¤Ë¡¢À¿¼Â¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£¾¾Åç¤â¡Ö²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×¤ÈÈ¯¿®¤·¡¢º£¤¬·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¥¹¥¿ー¥È¥é¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò±®¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤âÃå¼Â¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½é¤ÎCD¥·¥ó¥°¥ë¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ëŽ¢Steal The ShowŽ£¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Î±þ±ç¥½¥ó¥°¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹¤è¤¦¤Ê¼ÀÁö´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ê¥ó¥Ðー¤Ç¡¢¥°¥ëー¥×¤ÇÂç²ñ¤Ë²Ú¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¡£¼ÄÄÍ¤Ï¡ÖËÍ¤ÏËÜÅö¤Ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¥½¥ó¥°¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¶Ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÆüËÜÂåÉ½¤òÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¢¨1¡Ë¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥¹¥Ýー¥Ä¤Ø¤ÎÇ®°Õ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤ÎÃæ¤Ç¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¾ì½ê¤ÇÃúÇ«¤ËÀ®²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¿¼ÄÄÍ¡£¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó»þ¤«¤é¡¢¤É¤³¤«ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤¿¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤éÏÃ¤¹»Ñ¡¢ÍÙ¤ê¤Ê¤¬¤é¾¯¤·¤º¤Ä¾åÃ£¤·¤Æ¤¤¤¯²áÄø¡¢¤½¤Î¶¯¤¤°Õ»Ö¤ÈÉé¤±¤óµ¤¤Ï¡¢¸«¤ë¼Ô¤ÎÁÛÁüÎÏ¤ò¤«¤Î©¤Æ¡¢±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡¡È¥¤¥ó¥Æ¥êÂÎ°é²ñ·Ï¡É¤È¤¤¤¦¼ÄÄÍ¤Î¸ÄÀ¤¬¤É¤¦³è¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
