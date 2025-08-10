９日放送のＴＢＳ系「王様のブランチ」（土曜・前９時半）。レギュラー陣の衣装にネットはくぎ付けになった。

この日は出演者全員が浴衣姿。冒頭、司会の佐藤栞里は「さあ。夏祭りシーズンということで、みんなで浴衣を着てみました〜」とうれしそうに伝えた。イエローの華やかな柄を着こなした佐藤は「やっぱ、いいですね。オトナの雰囲気」と言いながらメンバーを見渡す。浴衣のポイントを聞かれると、佐藤は「レースの帯が珍しくて」と、後ろをチラリと向いて見せた。

佐藤だけでなく「オリエンタルラジオ」藤森慎吾、「パンサー」向井慧、横澤夏子、本田響矢、日比麻音子アナウンサーも浴衣の衣装。画面のテロップでも「きょうは夏らしく全員浴衣です！」と説明された。

番組を見たネットは「今日のブランチは浴衣だとー？なんだってー！？」「ブランチ、メンバー皆様浴衣だと！！！！？？？？？」と大興奮。なかでも本田響矢にくぎ付けになる人が続出。「興奮しすぎて情緒おかしい」「浴衣破壊力やばい」「まじでとんでもなさすぎる。ブランチさま、本田響矢をありがとうございます」「浴衣の響矢くんの破壊力凄（すご）すぎるし、瀧昌さまがブランチにいるみたいでドキドキする」「まさかの浴衣だと！？響矢くんの浴衣だと！？」「ブランチ浴衣デーとか神なの？浴衣響矢くん」「浴衣の響矢くんなんて聞いてないんですけど……濃いめの紺色に柄が入った浴衣着てる響矢くんめちゃくちゃかっこいいーーー」と沸いた。