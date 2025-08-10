FWヌニェスのアル・ヒラル加入が正式発表！ 3年契約締結でリヴァプールに別れ…移籍金は約91億円
プレミアリーグのリヴァプールは9日、ウルグアイ代表FWダルウィン・ヌニェスがアル・ヒラルに完全移籍したことを発表した。
現在26歳のヌニェスは、母国ウルグアイのペニャロールでプロキャリアをスタート。その後はアルメリアでのプレーを挟み、2020年9月にベンフィカへと加入した。ポルトガルの地では2021−22シーズンにリーグ得点王を獲得し、2022年6月に7500万ユーロ（約129億円）の移籍金でリヴァプールへとステップアップ。しかし、絶対的なレギュラーへの定着には至らず、昨シーズンは公式戦47試合出場7ゴール5アシストに留まった。
かねてより今夏での退団の可能性が噂されていたヌニェス。一時はセリエAクラブによる関心も報じられていたが、今回アル・ヒラルへの完全移籍が決定した。アル・ヒラル側の発表によると、契約期間は3年間。イギリスメディア『BBC』は、移籍金を5300万ユーロ（約91億円）と伝えている。
リヴァプールはクラブ公式サイトで、「クラブ関係者一同、ダルウィンのこれまでの貢献に感謝するとともに、彼とそのご家族の今後のご活躍を心よりお祈り申し上げる」とメッセージを送っている。
