【ネコ漫画】大好きな飼い主の膝上で寛ぐ猫がかわいすぎる!?その姿にSNSで9万超えのいいねを獲得
【漫画を読む】飼い主の膝上に乗る猫だが…!?
愛猫・キュルガとの何気ない日常を創作漫画として描き、X(旧Twitter)で公開しているキュルZ(@kyuryuZ)さん。X(旧Twitter)のフォロワー数は90.1万人(2025年8月6日現在)、発表した漫画の多くが10万いいねを超える人気漫画家だ。今回はキュルガの仕草がかわいい3つの作品をお届けしよう。
■飼い主の膝上に乗ったけど…!?
■寂しがり屋の猫だが…!?
兄妹が話が盛り上がっていると、楽しそうな様子に惹かれてキュルガがやって来る。自分抜きで盛り上がるのがさみしいのか、フータとピーちゃんの間に挟まって来る。2人は『よく来たね』などと褒めながらキュルガを思い切り撫でてあげるが、どっちの飼い主の方を向いていいかわからず、困惑するキュルガである。
■近くのおやつに気が付かない猫!?
フータがキュルガに液状のおやつをあげるが、おやつがフータの手の甲についてしまう。勿体ないので手に付いたおやつも食べてほしく、『ここについたのも食べて』と言ってキュルガの方に手を近づける。キュルガはフータの手をクンクンするが、中々食べてくれない…。そこでフータが手に付いたおやつを指さすと、気が付いて食べてくれた。近すぎるおやつは見つけられないキュルガであった。
キュルZさんは飼い主と猫の日常をコミカルに描き、どれも癒やされる作品ばかりだ。X(旧Twitter)やブログではほかの作品も投稿されているので、猫好きの方はこの機会にぜひ一度読んでみて！
取材協力：キュルZ(@kyuryuZ)
