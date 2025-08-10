飼い主の膝上に乗る猫


【漫画を読む】飼い主の膝上に乗る猫だが…!?

愛猫・キュルガとの何気ない日常を創作漫画として描き、X(旧Twitter)で公開しているキュルZ(@kyuryuZ)さん。X(旧Twitter)のフォロワー数は90.1万人(2025年8月6日現在)、発表した漫画の多くが10万いいねを超える人気漫画家だ。今回はキュルガの仕草がかわいい3つの作品をお届けしよう。

■飼い主の膝上に乗ったけど…!?

フータが作業するために椅子に座ろうとしたが、先にキュルガが座っていた。そこでキュルガを膝に乗っけて座り、いつものようにパソコン作業をする。キュルガは暫く大人しくしていたが、居心地が悪くなったのか、フータの膝からするっと降りてしまう。

「一考の余地はあったっぽい」02


■寂しがり屋の猫だが…!?

兄妹が話が盛り上がっていると、楽しそうな様子に惹かれてキュルガがやって来る。自分抜きで盛り上がるのがさみしいのか、フータとピーちゃんの間に挟まって来る。2人は『よく来たね』などと褒めながらキュルガを思い切り撫でてあげるが、どっちの飼い主の方を向いていいかわからず、困惑するキュルガである。

「包囲されるネコ」02


■近くのおやつに気が付かない猫!?

フータがキュルガに液状のおやつをあげるが、おやつがフータの手の甲についてしまう。勿体ないので手に付いたおやつも食べてほしく、『ここについたのも食べて』と言ってキュルガの方に手を近づける。キュルガはフータの手をクンクンするが、中々食べてくれない…。そこでフータが手に付いたおやつを指さすと、気が付いて食べてくれた。近すぎるおやつは見つけられないキュルガであった。

「近すぎなおやつ」02


キュルZさんは飼い主と猫の日常をコミカルに描き、どれも癒やされる作品ばかりだ。X(旧Twitter)やブログではほかの作品も投稿されているので、猫好きの方はこの機会にぜひ一度読んでみて！

取材協力：キュルZ(@kyuryuZ) 　　 　

