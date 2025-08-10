◆第１０７回全国高校野球選手権大会第５日 ▽１回戦 西日本短大付４―３弘前学院聖愛＝延長１０回タイブレーク＝（９日・甲子園）

執念と形容するにぴったりのプレーだった。西日本短大付・山下が白球に飛びついた。タイブレークの延長１０回、表の攻撃で１点を奪って裏を迎えた。相手の先頭打者のバントが後方への小飛球になる。素早い反応で追いかけ、果敢にダイビングキャッチ。「原（綾汰）を少しでも助けられるように必死にやった結果。練習でもできないプレーができた」と、ここぞの場面でのビッグプレーに聖地が沸いた。

リードでももり立てた。続く一戸淳弥へは、マウンド上の原に強気に内角直球を要求して見逃し三振に仕留め、最後は丸岡侑太郎に遊ゴロを打たせた。「どうなるか分からなかったけど、最後は勝ちたいという思いが（僕たちの方が）少しでも多かった」。試合が終わった瞬間、緊張の糸をほどいて大きく右手を掲げた。

「大舞台には強い。持っていると思います」と語った山下。打撃でも４回２死一塁の第２打席で真ん中に入ったチェンジアップを強振。「打った瞬間いったと思った」と右中間最深部に運ぶ大会第３号の２ランで先取点をもたらした。「芯食った打球が打てたので自信になりました」と高校通算２０本目に満足げに笑った。

同校出身の日本ハム・新庄剛志監督からは「もう目標は甲子園出場じゃない。優勝旗を八女（市）に持って帰ること」とエールを送られていた。扇の要は「目標は日本一」と高らかに宣言し、先輩率いる日本ハムと「アベック優勝をしたい」と意気込んだ。今年は１９９２年以来、３３年ぶりの優勝を必ずつかみ取る。（綾部 健真）

◆山下 航輝（やました・こうき）２００７年１２月１７日、福岡・八女市生まれ。１７歳。小学２年から野球を始め、黒木中では筑後リバーズでプレー。西日本短大付では２年春からベンチ入り。憧れの選手は吉田正尚。高校通算２０本塁打。１７０センチ、７０キロ。右投左打。