福岡・添田町で1時間に95.0ミリの猛烈な雨 8月としては観測史上最大
福岡県では9日夜、非常に激しい雨が同じ場所で降り続く線状降水帯が発生しました。
添田町では日付が変わった10日未明、8月としては観測史上最大となる1時間に95.0ミリの猛烈な雨を観測しました。
また、宗像市では1976年の統計開始以来、最大となる1時間に76.5ミリの非常に激しい雨を観測しました。
■1時間雨量の最大値（10日午前5時まで）
添田町95．0ミリ（8月の観測史上最大）
宗像市76.5ミリ（観測史上最大）
行橋市45.5ミリ
北九州市小倉南区（東谷）36.0ミリ
北九州市八幡西区33.5ミリ
北九州市小倉南区（空港北町）28.0ミリ
太宰府市26.0ミリ
福岡市西区（小呂島）24.5ミリ
※1時間降水量の目安
△30ミリ以上～50ミリ未満（激しい雨）
バケツをひっくり返したように降る・道路が川のようになる
高速走行時に車輪と路面の間に水膜ができブレーキが効かなくなる（ハイドロプレーニング現象）
△50ミリ以上～80ミリ未満（非常に激しい雨）
滝のように降る・ゴーゴーと降り続く
水しぶきであたり一面が白っぽくなり視界が悪くなる・車の運転は危険
△80ミリ以上（猛烈な雨）
息苦しくなるような圧迫感がある・恐怖を感じる
水しぶきであたり一面が白っぽくなり視界が悪くなる・車の運転は危険