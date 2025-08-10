福岡県では9日夜、非常に激しい雨が同じ場所で降り続く線状降水帯が発生しました。



添田町では日付が変わった10日未明、8月としては観測史上最大となる1時間に95.0ミリの猛烈な雨を観測しました。



また、宗像市では1976年の統計開始以来、最大となる1時間に76.5ミリの非常に激しい雨を観測しました。



■1時間雨量の最大値（10日午前5時まで）

添田町95．0ミリ（8月の観測史上最大）

宗像市76.5ミリ（観測史上最大）

行橋市45.5ミリ

北九州市小倉南区（東谷）36.0ミリ

北九州市八幡西区33.5ミリ

北九州市小倉南区（空港北町）28.0ミリ

太宰府市26.0ミリ

福岡市西区（小呂島）24.5ミリ



※1時間降水量の目安

△30ミリ以上～50ミリ未満（激しい雨）

バケツをひっくり返したように降る・道路が川のようになる

高速走行時に車輪と路面の間に水膜ができブレーキが効かなくなる（ハイドロプレーニング現象）



△50ミリ以上～80ミリ未満（非常に激しい雨）

滝のように降る・ゴーゴーと降り続く

水しぶきであたり一面が白っぽくなり視界が悪くなる・車の運転は危険



△80ミリ以上（猛烈な雨）

息苦しくなるような圧迫感がある・恐怖を感じる

