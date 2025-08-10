【気象台】福岡と佐賀で11日朝にかけて線状降水帯が発生する可能性 11日昼前にかけて大雨の恐れ続く
10日午前4時50分ごろ、気象台は大雨と落雷、突風に関する気象情報を発表しました。
前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となっています。前線は11日にかけて停滞し、前線上の低気圧が11日にかけて日本海へ進む見込みです。
このため、福岡県と佐賀県では、11日昼前にかけて、局地的に雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨が降り、大雨となる恐れがあります。また、落雷や竜巻などの激しい突風が発生する恐れもあります。
福岡県と佐賀県では引き続き、11日朝にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
9日午前3時の降り始めから10日午前4時までの降水量は、アメダスによる速報値で次の通りです。
■福岡県
宗像214.0ミリ
福岡市（小呂島）208.0ミリ
添田町（野田）157.0ミリ
10日に予想される1時間降水量は多い所で、次の通りです。
■福岡県
福岡地方60ミリ
北九州地方60ミリ
筑豊地方60ミリ
筑後地方60ミリ
■佐賀県
南部50ミリ
北部50ミリ
11日に予想される1時間降水量は多い所で、次の通りです。
■福岡県
福岡地方60ミリ
北九州地方60ミリ
筑豊地方60ミリ
筑後地方60ミリ
■佐賀県
南部30ミリ
北部30ミリ
※1時間降水量の目安
△30ミリ以上～50ミリ未満（激しい雨）
バケツをひっくり返したように降る・道路が川のようになる
高速走行時に車輪と路面の間に水膜ができブレーキが効かなくなる（ハイドロプレーニング現象）
△50ミリ以上～80ミリ未満（非常に激しい雨）
滝のように降る・ゴーゴーと降り続く
水しぶきであたり一面が白っぽくなり視界が悪くなる・車の運転は危険
10日午前6時から11日午前6時までに予想される24時間降水量は多い所で、次の通りです。
■福岡県
福岡地方300ミリ
北九州地方300ミリ
筑豊地方300ミリ
筑後地方300ミリ
■佐賀県
南部200ミリ
北部200ミリ
11日午前6時から12日午前6時までに予想される24時間降水量は多い所で、次の通りです。
■福岡県
福岡地方80ミリ
北九州地方80ミリ
筑豊地方100ミリ
筑後地方120ミリ
■佐賀県
南部100ミリ
北部100ミリ
線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増える恐れがあります。
今後、発表される警報や注意報、気象情報に留意してください。土砂災害や浸水害、洪水災害のキキクル（危険度分布）に関しては「気象庁ホームページ」などを確認してください。