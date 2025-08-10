10日午前4時50分ごろ、気象台は大雨と落雷、突風に関する気象情報を発表しました。



前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となっています。前線は11日にかけて停滞し、前線上の低気圧が11日にかけて日本海へ進む見込みです。



このため、福岡県と佐賀県では、11日昼前にかけて、局地的に雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨が降り、大雨となる恐れがあります。また、落雷や竜巻などの激しい突風が発生する恐れもあります。





福岡県では11日昼前にかけて、佐賀県では11日明け方にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。福岡県と佐賀県では引き続き、11日朝にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。9日午前3時の降り始めから10日午前4時までの降水量は、アメダスによる速報値で次の通りです。■福岡県宗像214.0ミリ福岡市（小呂島）208.0ミリ添田町（野田）157.0ミリ10日に予想される1時間降水量は多い所で、次の通りです。■福岡県福岡地方60ミリ北九州地方60ミリ筑豊地方60ミリ筑後地方60ミリ■佐賀県南部50ミリ北部50ミリ11日に予想される1時間降水量は多い所で、次の通りです。■福岡県福岡地方60ミリ北九州地方60ミリ筑豊地方60ミリ筑後地方60ミリ■佐賀県南部30ミリ北部30ミリ※1時間降水量の目安△30ミリ以上～50ミリ未満（激しい雨）バケツをひっくり返したように降る・道路が川のようになる高速走行時に車輪と路面の間に水膜ができブレーキが効かなくなる（ハイドロプレーニング現象）△50ミリ以上～80ミリ未満（非常に激しい雨）滝のように降る・ゴーゴーと降り続く水しぶきであたり一面が白っぽくなり視界が悪くなる・車の運転は危険10日午前6時から11日午前6時までに予想される24時間降水量は多い所で、次の通りです。■福岡県福岡地方300ミリ北九州地方300ミリ筑豊地方300ミリ筑後地方300ミリ■佐賀県南部200ミリ北部200ミリ11日午前6時から12日午前6時までに予想される24時間降水量は多い所で、次の通りです。■福岡県福岡地方80ミリ北九州地方80ミリ筑豊地方100ミリ筑後地方120ミリ■佐賀県南部100ミリ北部100ミリ線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増える恐れがあります。今後、発表される警報や注意報、気象情報に留意してください。土砂災害や浸水害、洪水災害のキキクル（危険度分布）に関しては「気象庁ホームページ」などを確認してください。