テレビの中の妻に“視聴者”夫が一目惚れ！しかし妻の両親は結婚を猛反対…覚悟を決めた夫の行動

8月10日（日）の『新婚さんいらっしゃい！』から、5週にわたってスペシャル企画が放送。

藤井隆と井上咲楽がMCになって3年以上。視聴者に感謝の気持ちを伝えるべく、沖縄・栃木・大分と全国3都市を回って新婚トークを繰り広げる「MC就任3周年！3都市サンキューツアー」がスタートする。

1週目は、沖縄県宜野湾市に住む新婚夫婦が登場する。

夫は旅行会社の事務員。妻の大屋あゆみは沖縄吉本のタレントで、「アラマンダ」という劇団を立ち上げ、耳の聞こえる人も聞こえない人も一緒に楽しめる手話コメディを行っているという。

恋のきっかけは5年前。夫がホテルで勤務していたとき、夜勤終わりにテレビを見ていたところ妻の姿が。ホテルのビュッフェを食べ尽くす「大屋あゆみのハッピービュッフェ」というコーナーを見るやいなや、夫が一目惚れしたそうだ。

それから半年後、運命の機会が。婚活をしつつも彼氏のできない妻がテレビのディレクターにボヤいたところ、「番組内で募集しちゃう？」と提案が。その募集に対し、夫は勇気を出してダメ元で応募したという。しかしコロナ禍に入り、企画自体が流れてしまった。

それでも夫は諦めきれず、SNSで妻に直接メッセージを送り、やり取りがスタート。そのなかで妻が、両親の耳が聞こえないことを伝えると、夫も祖母の耳が聞こえないことを告白。そこに親近感を覚えて会うこととなり、5回目のデートで交際がスタートした。

しかしその報告を妻が両親に報告したところ、沖縄から娘がいなくなると思った母は「結婚はダメ」と猛反対。その事実に妻は落ち込んでしまう。

そんななか、覚悟を決めた夫がある行動に。勤めていたホテルの仕事は、転勤の可能性も高い。しかし妻とも一緒にいたいし、妻の両親を安心させたいという思いから、沖縄の旅行会社に転職したのだ。夫の熱意が届き、妻の母も結婚を承諾してくれ、昨年9月に結ばれた。

そしてここで、妻の母から夫への手紙を藤井が代読。今では本当の息子のように感じているという愛あふれる感謝の言葉に、会場も感動の空気に包まれる。

義父母に対し、「本当の家族だと思っていて、ずっとそばにいたい」と語る夫。そんな2人の夢は、二世帯住宅を建てて妻の両親と一緒に暮らすこと。夢への第一歩にと2人が訪れたのは、今回収録を行った公務店。その模様にも密着する。

2人のこだわり条件は3つ。バリアフリー、防音設備、焼肉専用のダイニング席。すでに120坪の土地はあるものの、普天間基地に近いため、ぐっすり安眠できる防音設備がほしいという。

さらに焼肉専用のダイニング席は、週に1回必ず焼肉店に行くという2人の願いだという。予算は2000〜2500万円。はたして2人の夢は叶うのか？