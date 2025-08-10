

様々な施策がファンから支持を集めるオリックス・バファローズ。広報戦略を担う、広報宣伝部に裏側を聞いた／©ORIX Buffaloes

【写真】オリ姫たちも歓喜！「キングオブコンビ」など多彩な企画

昨年は主催公式戦の入場者数が200万人を突破（214万9202人）したプロ野球のオリックス・バファローズ。年々ファン層を拡大しているが、その裏で広報戦略が果たした貢献も大きい。

ファンを魅了する企画を連発できる秘訣とは何なのか。オリックス野球クラブ株式会社の広報宣伝部に所属する、広報宣伝部長の後藤俊一氏、広報宣伝部プロジェクトマネージャーの花木聡氏、西田光氏に話を聞いた。

意識しているのはファン目線

女性ファンを対象とした「Bsオリ姫デー」、お笑いコンビをモチーフとした「キングオブコンビ」など、巧みな広報戦略が常に話題を呼んでいるオリックス・バファローズ。

ネット上ではその広報っぷりに「センス良すぎ」「天才かよ」と言った称賛の声が相次いでいるが、「ファンを魅了する企画はどのように生み出されているのだろうか。

「緻密な戦略に基づいて生み出しています、とお答えできるとかっこいいのかもしれませんが、そういったものはありません。

と言っても、何も考えていないわけではないですよ（笑）。常に意識しているのは“ファン目線”であることや“選手の魅力を最大限に伝える”にはどうすればいいのか、ということです。

イベントを担当する部署をはじめ、幅広い担当者が集まってアイディアを出しています。広報宣伝部としては『この施策はファン目線でどうなんだろうか？ 選手の魅力をしっかりと伝えられるのか？』と自問自答し何度も練り直します」（後藤氏）

謙虚に語る後藤氏だが、ユニークな発想を生むためには、組織の空気作りと権限委譲がキモになっている。

「各部署が集まって行うミーティングは週に1〜2回のペースで実施。皆がアイディアを出しやすい空気になるよう、各人のアイディアは否定するのではなく、まず実現するための方法を考えるように心がけています。それと、球団のロゴやユニフォームのデザイン、それに伴う選手の撮影など、クリエイティブ関連の業務も広報宣伝部が担当しています」（後藤氏）

前提として、広報宣伝部の業務内容は、．瓮妊ア向けの広報活動 SNSやWEBサイトの運用などインハウスメディアとしての宣伝活動の2つ。この両方に携わっているため、広報宣伝部という部署名になっている。

同部署のスタッフは部長の後藤氏のほか、プロ野球界でいわゆる“広報さん”と呼ばれるチーム帯同スタッフが3名（メディア担当者2名、SNS担当者1名）、オフィスで常時勤務するスタッフが5名という構成だ。注目すべきは、3名のチーム帯同スタッフは全員が元プロ野球選手だということ。これは珍しいケースではないかと後藤氏は言う。

「広報の前職は、各球団によってさまざまだと思います。例えば、チームに帯同するスタッフが2名いたとしたら、そのうちの1名が元プロ野球選手だったり。また、選手上がりではない方が広報を務められている球団も多々あります。バファローズの場合は全員が元選手ですが、これは意外に珍しいケースだと思います。

やはり選手の経験があるので、事業サイドからのリクエストをチームサイドに伝える際も、選手の気持ちをくんだ上で上手く伝えてくれています。選手からの信頼が厚いのは、選手に寄り添った判断を都度してくれているからだと思います」（後藤氏）

選手に寄り添ったうえで、ファンの気持ちを汲み取る……広報の業務としては普通のことかもしれないが、基本に忠実にしてきた結果が今のバファローズ人気につながっている。

20代の女性会員が急増

いまはどこの球団でも、シーズンを通してさまざまなイベントやキャンペーンを企画し、あの手この手で常にファンを楽しませている。ただでさえ多忙を極めるが、チームが優勝争いに絡むなど盛り上がりが醸成されると、忙しさに拍車がかかるという。

「開幕戦をはじめ、シーズンの前半から夏にかけてイベントが多いのですが、それらの仕組みや告知内容は試合のチケットの発売日までに完了しておかなければいけません。

発売日は前々月の25日になるので、例えば6月に毎年行っている女性向け企画の『Bsオリ姫デー』（2025年は6月、7月に7試合開催）は4月の半ばには準備が完了していなければいけません。つまり、シーズン前半は特に忙しくなります。加えて、チーム状況がよくて優勝争いに絡んでいくと、シーズン後半になるほど忙しくなります」（花木氏）

2024年のシーズンは主催公式戦の入場者数が200万人を突破（214万9202人）。やはり2021年から2023年にかけての3連覇（3年連続リーグ優勝）の影響が大きかったようだ。

「3連覇のうち最初の2年はコロナの影響もあって、優勝した効果を十分に発揮することができなかったんです。ただ、たまっていたものが2023年はボーンっと弾けたのか、入場者数が一気に伸びました。『Bsオリ姫デー』などは告知ビジュアルに対しての反響が大きかったですし、関連グッズの売れ行きもよく、手ごたえを感じました。それまで野球に興味がなかったようなライトなファンの方も増えたと思います。

ただ、これらの企画がそのままストレートにチケットの販売につながっていたのかどうかは定かではありません。我々がいえることは、集客の後押しはできたかな、というくらいです」（花木氏）



BSオリ姫デーでは、関連イベントとして「オリメン投票」も実施／©ORIX Buffaloes



今年のテーマは「メガネ男子」／©ORIX Buffaloes



受賞の効果か（？）、1位に輝いた廣岡大志選手は、今季大ブレイクを果たすことになった／©ORIX Buffaloes

近年ファンが増加傾向のなか、女性ファンの比率の伸びが顕著。特に20代の女性ファンの割合が増えているという。Bsオリ姫デーを継続（2015年からスタート）してきたことなど、これまでの努力が実を結んでいる形だ。

「オリックス・バファローズのファンクラブ『BsCLUB』の女性会員の割合は、コロナ禍前の2019年は約25%でしたが、2022年には約30%程度、2023年には約36%、2024年には約40%に年々増加しています。なかでも20代の女性会員が2023年から2024年にかけて伸びていて、2019年と比べると約3倍増えています」（西田氏）

「3連覇の影響がすごく大きかったと思いますし、Bsオリ姫デーをくじけずにやり続けたのが僕らのいい部分だったのかもしれません」（花木氏）

選手のプライベートな素顔が堪能できる動画など、ほかでは見られないコンテンツが好評な公式エンタメ有料サイト『BPB DX（バファローズプレミアムボックス デラックス）』も、女性ファンの獲得に一役買っているという。

しかし、成績が低迷する時代は、ファンの獲得に苦労していた。

「今でこそ多くのファンの方々に恵まれていますが、どうすればファンを増やせるのかと苦労していた時代もありました。なかなかメディアにも取り上げてもらえないような状況が続いていましたし……。

ただ、今はYouTubeをはじめSNSを使って自分たちで発信できるじゃないですか。オリックスには魅力のある選手が多いので、なんとかその魅力をファンの皆さまに伝えていこうという考えが、『BPB DX』にも反映されていると思います」（後藤氏）

ディテールを追求する姿勢がファンに響いた

2023年には、お笑いコンビからヒントを得た「キングオブコンビ」という夏のポスターを展開。

山本由伸選手（現ロサンゼルス・ドジャース）と頓宮裕真選手の岡山県備前市の実家が隣であることから、「おとなりさん」という実際にありそうなコンビ名を付けるなど、一歩踏み込んだエンタメ性が話題となった。

「これまで夏休みをテーマとしたポスターとして、選手がスイカやソフトクリームにかじりついているビジュアルなどを作ってきたのですが、もう一捻りほしいなと……。

そこで、世の中で“コンビ売り”が流行っていることに目をつけたんです。宮城大弥と紅林弘太郎のコンビに対して、ファンが“みやくれ”と呼んだり、杉本裕太郎と福田周平で“ラオ福”と呼ぶような盛り上がりもネット上で目にしていましたし、それをビジュアルに落とし込んだら面白いんじゃないかと。

そこで、多くのお笑いコンビの写真が掲載されている『お笑い賞レース』の絵が頭に浮かんだんです。Bsオリ姫デーとはトーンが真逆のビジュアルのポスターになりましたし、そういった振り幅の大きさをファンの方々やメディアの方々に楽しんでいただけたと感じています」（後藤氏）



福田周平選手と杉本裕太郎選手は背番号（当時）にちなんで「ワンハンドレッド」に／©ORIX Buffaloes



宮城大弥投手と紅林弘太郎選手は「ベニボウズ」／©ORIX Buffaloes



「無敵の中川」こと中川圭太選手と、鉄壁のサード守備で知られる宗佑磨選手は「むてっぺき」に／©ORIX Buffaloes

「キングオブコンビ」のユニークなポスターは野球ファンのみならず、多くの人々がSNSで拡散。オリックスの新規ファン獲得に寄与した印象が強い。反響は想定していた以上に大きかったようだ。

「コンビ名やカップリングする際の意図だったりがどこまでファンの方々に伝わるかなと思っていたのですが、そこをすべて拾い上げて反応してくれたりしたので、もう本当にありがたかったです」（後藤氏）

キャッチャーミットをつけた選手が蝶ネクタイをするユニークなコーディネートや、選手同士の関係性が伝わってくるようなコンビの表情の作り方など、ディテールを追求する姿勢がファンに響いた。

選手の熱量もトップクラス

ただ、広報宣伝部の熱量だけではファンの心をつかむのは難しい。やはり主役となる選手の熱量も大切な要素だ。オリックスは選手が前のめりに取り組んでくれるという。

「うちの選手たちのサービス精神の旺盛さは、12球団でもトップクラスだと自負しています。選手たちがいろいろと協力してくれるのは本当に大きいです」（後藤氏）

後編では、これまでに実施してきた“球界初”の取り組みや今後の展望などを聞いている。

（浜田 哲男 ： スポーツライター）