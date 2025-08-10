¡Ú¥ì¥Ñ¡¼¥ÉS¡ÛAIÍ½ÁÛ¡¡¥ô¥£¥ó¥»¥ó¥·¥ª¡ý¡¡½é¥À¡¼¥È¤Ç¤â´üÂÔ
¡¡ËÜÆü¤Ï¿·³ã7R¤Î¥ì¥Ñ¡¼¥ÉS¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£»Ø¿ô71¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÊÂ¤ó¤À2Æ¬¤«¤é¡¢SIVA¤Ï¡Ê10¡Ë¥ô¥£¥ó¥»¥ó¥·¥ª¤ò¡ý¤Ë»ØÌ¾¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼2Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢ÌïÀ¸¾Þ2Ãå¢ª»©·î¾Þ9Ãå¤È¥¯¥é¥·¥Ã¥¯Ï©Àþ¤òÊâ¤ó¤À°ïºà¡£½é¥À¡¼¥È¤Ç¤âÁÇ¼Á¤Î°ã¤¤¤Ç¹¥¾¡Éé¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤ÈÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¤¸»Ø¿ô71¤Ç¡ûÉ¾²Á¤Ï¡Ê13¡Ë¥ë¥°¥é¥ó¥ô¥¡¥ó¡£¤³¤Á¤é¤Ï¥À¡¼¥È¤Ç2Ï¢¾¡Ãæ¤Èº½Å¬À¤ò¼Â¾ÚºÑ¤ß¡£¢¥¡Ê12¡Ë¥È¥ê¥Ý¥ê¥¿¥Ë¥¢¡Ê»Ø¿ô66¡Ë¡¢¡ù¡Ê2¡Ë¥ë¥ô¥¡¥ó¥æ¥Ë¥Ù¡¼¥ë¡ÊÆ±65¡Ë¤Þ¤Ç¤òÍÎÏ»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Çã¤¤ÌÜ¤Ï¡ý¡û¢¥¡ù¤ÎBOX6ÅÀ¤Ë¡¢¡ý¤«¤é¢¤1ÈÖ¼ê¤Î¤ß¤ò²¡¤µ¤¨¤ë·×7ÅÀ¡£
¡¡¢¡SIVA¡Ê¥·¥ô¥¡¡Ë¡¡¥¹¥Ý¥Ë¥Á¤¬GAUSS¡Ê¥¬¥¦¥¹¡Ë¼Ò¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¶¥ÇÏÍ½Â¬AI¡£PC¥¦¥§¥ÖÈÇ¤È¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥êÈÇ¤¬¤¢¤ê¡¢Ëè½µËö¤Ë¿·ÇÏ¡¦¾ã³²¤ò½ü¤¯Á´¥ì¡¼¥¹Í½ÁÛ¤ò¸ø³«Ãæ¡£²áµî¤Î¥ì¡¼¥¹¥Ç¡¼¥¿¤«¤é»»½Ð¤¹¤ë»Ø¿ô¡Ê100ÅÀËþÅÀ¡Ë¤ò´ð¤ËÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡£