NHK連続テレビ小説『あんぱん』にて、辛島健太郎（高橋文哉）とメイコ（原菜乃華）が結婚。2人の再会シーンで健太郎がカレーを注文したり、また赤紙が届いたときに嵩（北村匠海）と“お別れのカレー”を食べたりと、健太郎の重要なシーンにはカレーが必ず登場している。その理由は健太郎がカレーパンマンをイメージしたキャラクターだからなのだが、思い返すと、朝ドラの他作品にもカレーは重要なアイテムとして登場してきた。

参考：『あんぱん』が“ドキンちゃんとバイキンマン”の意味 成功までの雌伏は“朝ドラあるある”に

まず、訪れた銀座のカフェで嵩と健太郎が注文したカレーに対して「それが最後」と売り切れを伝えて来た店長役・陰山泰が、朝ドラファンの間で「カレーの男」と話題に。過去にも『ひよっこ』（2017年度前期）で、谷田部みね子（有村架純）の暮らす「乙女寮」の料理人で、得意料理はカレーライスの森和夫役。そして『なつぞら』（2019年度前期）で、カリーライスでおなじみの新宿「川村屋」の職長・杉本平助役を演じたからだ。

『ひよっこ』でのカレー登場シーンは、みね子が乙女寮に入寮した日。歓迎会で「寮で一番人気のメニューだから」と提供された。肉がゴロゴロと入ったカレーを一口食べて「う～ん、美味しい！」と絶賛の声を上げるみね子。一緒に入寮した青天目澄子（松本穂香）も「おれが食べてたカレーは何だったんでしょう」とこれまで食べていたカレーとはまったく違う味に驚いており、それを聞いたみね子が「ちよ子（宮原和）と進（髙橋來）にも食べさしてやりてえなって思いました」と家が恋しくなる瞬間が描かれていた。

『なつぞら』では、なつ（広瀬すず）らが川村屋のインド式カリーを食べているところで、このカリーが生まれたきっかけを聞かされる。インド人革命家が日本へ逃げて来た際、当時の店のマダムが匿い、そのときにレシピを学んだのだそう。なつが店を訪れたのは、兄・咲太郎（岡田将生）を探すため。やがて咲太郎が、今の店のマダム・光子（比嘉愛未）と結婚するのだから驚きだ。

そのほか、食い道楽な主人公・め以子（杏）が食を通じて成長していく『ごちそうさん』（2013年度後期）にも登場。「今日でおわカレー」とサブタイトルに付けられた第15週にて、ケガをした悠太郎（東出昌大）のために、傷に効くというすじ肉を使って特製カレーを作っため以子。そんな中、悠太郎が病院で幼なじみの亜貴子（加藤あい）と会っていると知り激怒。合わせて、悠太郎が寝言で亜貴子の名前を呼ぶのを聞いてしまい、め以子は悠太郎を家から追い出してしまう。そんな悠太郎が向かった先が亜貴子の家だというのが何とも……。さらに、そこでも悠太郎は亜貴子にカレーを振舞われるという、複雑なシーンとなっていた。

対して『舞いあがれ！』（2022年度後期）では、ほっこりとするシーンに登場。久しぶりの一家団らんとなった日の夕食がカレーで、父・浩太（高橋克典）がルーを作り、兄・悠人（海老塚幸穏）が炊飯を担当。母・めぐみ（永作博美）や舞（浅田芭路）は「おいしい」と舌つづみを打つ。そして時が経ち、大人になった舞（福原遥）や悠人（横山裕）。食卓を囲んでいる中、急死した浩太のカレーの味を思い出し、文句を言いつつも悠人が「今、あのカレーが一番食べたいわ」とつぶやくのが印象的だった。

さらに『わろてんか』（2017年度後期）にも自由軒の「名物カレー」、またカレーではないが『虎に翼』（2024年度前期）にはハヤシライスが登場した。朝ドラには欠かせないアイテムとなりつつあるカレー。こうなってくると、今後放送される作品でもカレーが登場するのかが気になってしまいそうだ。（文＝米田果織）