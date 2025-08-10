¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Î»þÂå¡¦Å·ÌÀ¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¸½Âå¤Î¹ç¤ï¤»¶À¡©¡¡ÄÕ½Å¤¬À¸¤ß½Ð¤·Â³¤±¤ë¡È´õË¾¡É¤Ë´ó¤»¤Æ
¡¡NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦～ÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸～¡ÙÂè29²ó¡Ö¹¾¸ÍÀ¸ÄÕ²°µØÆ¤¡Ê¤¨¤É¤¦¤Þ¤ì¤Ä¤¿¤ä¤Î¤¢¤À¤¦¤Á¡Ë¡×¤Ï¡¢¤³¤È¤â¤¢¤í¤¦¤«¹¾¸Í¾ëÆâ¤Ç»Â¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¡¢»ÖÈ¾¤Ð¤Ë¤·¤Æ¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÄ¾Â°ÕÃÎ¡ÊµÜÂôÉ¹µû¡Ë¤Î¡ÖµØ¡×¤ò¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¤ä¤êÊý¤ÇÆ¤¤È¤¦¤È¤¹¤ëÄÕ²°½Å»°Ïº¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤¬¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢¤á¤°¤ê¤á¤°¤Ã¤ÆËÌÈøÀ¯±é¡¿»³ÅìµþÅÁ¡Ê¸ÅÀîÍºÂç¡Ë¤ò¤¿¤¤Ä¤±¡¢²«É½»æ¡Ø¹¾¸ÍÀ¸±ðµ¤³÷¾Æ¡Ê¤¨¤É¤¦¤Þ¤ì¤¦¤ï¤¤Î¤«¤Ð¤ä¤¡Ë¡Ù¤ò´°À®¤µ¤»¡¢¤½¤ì¤¬Å·ÌÀ5Ç¯¡Ê1785Ç¯¡Ë¡¢¡Ö¶õÁ°¤Î¥Ò¥Ã¥È¡×¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¤¤¿²ó¤À¤Ã¤¿¡£µ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð·ãÆ°¤Î¡ÖÅ·ÌÀ¡Ê¤Æ¤ó¤á¤¤¡Ë¡×¤âÀÞ¤êÊÖ¤·ÃÏÅÀ¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»²¹Í¡§¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤ä¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù¤ÇÏÃÂê¤Î¡È¼ö½Ñ´Æ½¤¡É¤È¤Ï¡©¡¡¼ö¤¤¤Î¥×¥í¤¿¤Á¤¬ËÉ¤°¡È¸úÎÏ¡É
¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡£°Â±Ê10Ç¯¡Ê1781Ç¯¡Ë¡¢¸÷³ÊÅ·¹Ä¤ÎÂ¨°Ì¤ËÈ¼¤¤¸µ¹æ¤¬¡ÖÅ·ÌÀ¡×¤Ë²þ¤á¤é¤ì¤¿¡£·ë²ÌÅª¤Ë¤½¤³¤«¤é8Ç¯¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿ºÐ·î¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤ÇÀ¤¤ÎÃæ¤ò·ã¤·¤¯ÍÉ¤êÆ°¤«¤¹½ÐÍè»ö¤¬¼¡¡¹¤Èµ¯¤³¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢²þ¤á¤Æ¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¡Ê¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤Ï¡¢¤É¤³¤«¸½Âå¤ÎÆüËÜ¼Ò²ñ¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡Ë¡£
¡¡¶áÀ¤ºÇÂç¤Îµ²ñ¼¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÅ·ÌÀ¤ÎÂçµ²ñ¼¡×¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢Àõ´Ö»³¤ÎÂçÊ®²Ð¡¢ÊÆ¤Î²Á³Ê¤Î¹âÆ¤ÈËëÀ¯¤ËÂÐ¤¹¤ë½îÌ±¤ÎÉÔËþ¤Î¹â¤Þ¤ê¡¢¡ØÃé¿ÃÂ¢¡Ù¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¹¾¸Í¾ëÆâ¤Ç¤Î¿Ï½ý»ö·ï――¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢½¸Ãæ¹ë±«¤Ë¤è¤ëÍøº¬Àî¤ÎÈÅÍô¡Ê¡ÖÅ·ÌÀ¤Î¹¿¿å¡×¡Ë¡¢Âè10Âå¾·³¡¦²È¼£¡ÊâÃÅç½¨ÏÂ¡Ë¤Î¤â¤ÈËëÀ¯¤ò¼çÆ³¤·¤¿Ï·Ãæ¡¦ÅÄ¾Â°Õ¼¡¡ÊÅÏÊÕ¸¬¡Ë¤Î¼ºµÓ¡¢Âè11Âå¾·³¡¦²ÈÀÆ¡Ê¾ëÉ°Íù¡Ë¤Î½¢Ç¤¡¢¹¾¸Í¤ÈÂçºå¤ÎÊÆ²°¤¬½±·â¤µ¤ì¤¿¡ÖÅ·ÌÀ¤ÎÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¡×»ö·ï¤ÎÈ¯À¸¡¢¾¾Ê¿Äê¿®¡Ê°æ¾åÍ´µ®¡Ë¤ÎÏ·Ãæ½¢Ç¤¤ÈÈà¤¬¼çÆ³¤·¤¿°ìÏ¢¤ÎËëÀ¯²þ³×¡Ê´²À¯¤Î²þ³×¡Ë¤Î»Ï¤Þ¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÅ·ÌÀ¤ÎµþÅÔÂç²Ð¡×¤Ë¤è¤ë¹Äµï±ê¾å¡¢Ä«Äî¤ÈËëÉÜ¤ÎÊ¶µÄ»ö·ï¤Ç¤¢¤ë¡ÖÂº¹æ°ì·ï¡×¤ÎÈ¯À¸¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡£¤³¤È¤Û¤É¤µ¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¶§»ö¤¬Â³¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Å·ÌÀ9Ç¯¡Ê1789Ç¯¡Ë¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡Ö´²À¯¡×¤È¸µ¹æ¤¬²þ¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¡ÖÅ·ÌÀ¡×¤È¤Ï¡¢Å·ºÒ¤«¤é¿ÍºÒ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯·ãÆ°¤Î»þÂå¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡ËÜºî¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇÉÁ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡ÖÅ·ÌÀ¡×¤Ï¡¢ÄÕ²°½Å»°Ïº¤È¤¤¤¦¤Ò¤È¤ê¤Î¿ÍÊª¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯·ãÆ°¤Î»þÂå¤À¤Ã¤¿¡£°Â±ÊºÇ¸å¤ÎÇ¯¤Ç¤¢¤ë°Â±Ê10Ç¯¡Ê1781Ç¯¡Ë¤Ë½ÐÈÇ¤·¤¿ÀÄËÜ¡Ø¸«ÆÁ°ì¿æÌ´¡Ù¤Î¹âÉ¾²Á¤È²«É½»æ¤ÎÎ´À¹¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÀÞ¤ê¤«¤é¤Î¶¸²Î¥Öー¥à¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¤¿¶¸²Î¤Î»ØÆî½ñ¡ØÉÍ¤Î¤¤µ¤´¡Ù¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢°ìÌö¡Ö¹¾¸Í°ì¤ÎÌÜÍø¤¡×¤È¤·¤Æ¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤«¤é°ìÌÜÃÖ¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÄÕ½Å¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤èµÈ¸¶¤òÈô¤Ó½Ð¤·¡¢ÃÏËÜÌä²°¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¶¶ÄÌÌýÄ®¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Å·ÌÀ3Ç¯¡Ê1783Ç¯¡Ë¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ËÜºî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Æ¤¤¡Ê¶¶ËÜ°¦¡Ë¤È½Ë¸À¤ò¤¢¤²¡¢Åö½éÈ¿ÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¹¾¸ÍÃÏËÜÌä²°¤Î¥êー¥ÀーÄá²°´î±¦±ÒÌç¡ÊÉ÷´Ö½Ó²ð¡Ë¤È¤âÏÂ²ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡ÖÆüËÜ¶¶¡¦¹Ì½ñÆ²¡×¤Î¼ç¿Í¤È¤·¤Æ¡¢Èà¤Ï¤³¤Î»þ´ü¤Ë¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆÅ·ÌÀ5Ç¯¡Ê1785Ç¯¡Ë¡¢¤½¤Î¸åÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë²«É½»æ¡Ø¹¾¸ÍÀ¸±ðµ¤³÷¾Æ¡Ù¤ò¡¢À²¤ì¤ÆÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹ーー¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤À¡£
¡¡°ì¸«¤¹¤ë¤È½çÉ÷ËþÈÁ¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ëÄÕ½Å¤ÎÌö¿Ê¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥É¥é¥Þ¤ÎÃ¼¡¹¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Å·ÌÀ´ü¤Îº®Íð¤È¼Ò²ñÊÑÆ°¤Ï¡¢ÄÕ½Å¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â·è¤·¤ÆÂ¾¿Í»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÈÝ¡¢»ÔÃæ¤Î¿Í¡¹¤«¤éº¹ÊÌ¤µ¤ì¤ë¡ÖµÈ¸¶¼Ô¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦½Ð¼«¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Àõ´Ö»³¤ÎÂçÊ®²Ð¤Ê¤É¤Î¡ÖµÕÉ÷¡×¤ò¡¢¤à¤·¤í¡Ö½çÉ÷¡×¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Èà¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¡Ö¸½¼Â¡×¤ò¡¢¡ÖÃ¯¤«¡×¤ä¡Ö²¿¤«¡×¤Î¤»¤¤¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¡Ö¸½¼Â¡×¤ò¤¢¤ì¤ä¤³¤ì¤ä¤È¡Ê¤È¤¤Ë¤Ï¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤Î¼ê¤â¼Ú¤ê¤Æ¡Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ëÅÀ¤Ç¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤³¤Ë¤Ê¤Ë¤¬¤·¤«¤Î¡Ö¾¡µ¡¡×¤ò¸«½Ð¤¹¤³¤È¡£¤½¤ì¤ò¡Ö´õË¾¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤âº¹¤·»Ù¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤ÎÌÜÀþ¤Ï¡¢ÎøÀî½ÕÄ®¡Ê²¬»³Å·²»¡Ë¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤è¤ê¤âÇ¯Ä¹¤Î³¨»Õ¡¦µººî¼Ô¤¿¤Á¤«¤é¡¢»³ÅìµþÅÁ¤Î¤è¤¦¤Ê¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ø¤È¡¢¤³¤Î»þ´ü¤«¤é½ù¡¹¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤½¤¦¡¢¤â¤Ï¤äÄÕ½Å¤Ï¡¢Ç¯Ä¹¼Ô¤¿¤Á¤«¤é¶µ¤¨¤ò¸ð¤¦¤À¤±¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸å¿Ê¤Î¼Ô¤¿¤Á¤òÈ¯·¡¡¦°éÀ®¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤À¡£¼¡¤Ï¤¤¤è¤¤¤è²ÎËû¡ÊÀ÷Ã«¾ÂÀ¡Ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ºÇ½é¤Ë¤µ¤é¤ê¤È½ñ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÀÞ¤êÊÖ¤·ÃÏÅÀ¤ò¤Þ¤ï¤Ã¤¿¡ÖÅ·ÌÀ¡×¤ÎÀ¤¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Þ¤¹¤Þ¤¹·ãÆ°¤Î»þ´ü¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤æ¤¯¡£Èà¤Î¡ÖÀü¤Á¡×¤ÎÀº¿À¤Ï¡¢¤á¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑ²½¤¹¤ë»þÂå¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆÈ¯´ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢ÅÄ¾Â°Õ¼¡¤È¤¤¤¦¸å¤í½â¤ò¼º¤Ã¤¿¤Î¤Á¡¢ÄÕ½Å¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¹¾¸Í¤ÎÈÄ¸µ¡¦³¨»Õ¡¦µººî¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê·ëËö¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ëÄÕ½Å¤È°ì¶¶¼£ºÑ¡ÊÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ë¤Ï¡¢¤É¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤ª¸ß¤¤¤ÎÂ¸ºß¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤½¤Î¤È¤¡¢Èà¤é¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶»¤ÎÆâ¤Ç²¿¤ò»×¤¦¤Î¤«¡£¤µ¤é¤Ê¤ëÇÈÍð¤ÎÍ½´¶¤ËËþ¤Á¤¿¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¡ÊÊ¸¡áÇþÁÒÀµ¼ù¡Ë