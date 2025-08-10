◇パ・リーグ 西武9−4楽天（2025年8月9日 ベルーナD）

「8月9日」。長崎出身の西武・隅田知一郎投手（25）は「この日は誕生日が近づく感覚」だと言った。長崎への原爆投下から節目の80年。特別な思いを持って上がったマウンドで、自己最多タイでリーグ3位タイの9勝目を挙げた。

お立ち台では「今日は長崎県民だけじゃなくて日本の皆さんの特別な日。ご飯を食べるのも寝ることも平和に過ごしてほしいし、過ごせることに感謝して平和について考えてみてください」と訴えかけた。

長崎県内の小中学校は毎年、夏休み中の8月9日は臨時登校日。被爆者の体験講話を聞き、平和の大切さを学んできた。午前11時2分には鐘が鳴り、黙とう。「戦争を体験している人も少なくなっているので、県民として伝えられるものは伝えたい」と気持ちをボールに込めた。

最速151キロの直球とフォークを組み合わせて7回2/3を5安打2失点。5回は2死一、二塁で辰己をフォークで空振り三振に斬ってグラブを叩いた。2年前の23年8月9日の日本ハム戦では、プロ初完封をマーク。2連勝に導き4位・楽天に1・5ゲーム差とした左腕は「長崎県民のプロ野球選手が少ない中で、こうしてヒーローインタビューで発信できたことは良かった」と天を見上げた。（福井 亮太）