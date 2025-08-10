◆第１０７回全国高校野球選手権大会第５日 ▽１回戦 聖隷クリストファー５―１明秀学園日立（９日・甲子園）

春夏通じて甲子園初出場の聖隷クリストファー（静岡）は明秀学園日立（茨城）に勝利し、聖地１勝をマークした。最速１４７キロを誇る２年生エース左腕・高部陸が１失点完投。上村敏正監督（６８）に３元号勝利と、浜松商監督時代の９３年春以来、最長ブランクとなる３２年ぶりの甲子園白星を贈った。

自慢の左腕を抱え込むように、強く握りしめた。聖隷クリストファー・高部が明秀学園日立打線をなで斬った。４点リードの９回２死一、三塁。最後は代打・浅井斗稀を中飛に打ち取った。９回を１０７球で投げ切り、４安打４奪三振１失点。「上村先生に１勝をプレゼントしたかった。観客席も広くて、本当に楽しい試合でした。周りをよく見て、この景色を覚えていこうと思っていました」。創部４１年目での初出場初勝利。「かみのひかりは 世のこみちの―」。校歌代わりに歌う賛美歌「３９３番」が聖地に響いた。

２年生ながら最速１４７キロを誇り、来秋ドラフト上位候補にも挙がる左腕。初の大舞台で緊張もある中、１―０の３回２死三塁で有住陽斗に同点適時打を許した。試合前には「直球での真っ向勝負」を掲げ、この日は最速１４５キロをマークするなど球も走っていたが、そこから変化球を増やして打たせて取った。柔軟な投球で落ち着きを取り戻した。

武器の直球の回転数はこの春、約２５００（１分間ベース）を計測。２２００〜２３００回転がプロの平均とされ、浮き上がるような直球でＭＬＢを席巻するカブス・今永級の数値だ。自身も高校球児で１４０キロ右腕だった父・佳さん（４９）と野球を始めた小学１年生から磨き上げ、リリース時に「しっぺ」のような感覚で球を押し出す「しっぺ投法」がメジャー級の直球を生み出す。

聖隷クリストファーは、２１年に秋季東海大会で準優勝をしたが、出場が確実視された翌２２年センバツに選考漏れ。当時、波紋を呼んだが、その年の春に中学２年になった高部は「初がかかる学校に行きたい」と埼玉から進学を決意。言葉通り、同校の歴史を切り開いた。

天国にささげる１勝にもなった。中学時代に所属した武蔵嵐山ボーイズの監督・飯野靖典さんが、静岡大会決勝の４日後（１日）に５７歳の若さで逝去。恩師から「『甲子園を楽しんでこい』と言葉をかけてもらった」。恩返しの白星を手向けた。

２年生投手の活躍が目立つ今大会。高部も６日に金足農を１４Ｋ完封した沖縄尚学・末吉良丞に刺激を受けていた。「自分も打者を圧倒できれば」。負けじと主役候補に名乗りを上げた。（伊藤 明日香）