◆女子サッカー◇ＳＯＭＰＯ・ＷＥリーグ第１節 Ｃ大阪ヤンマー０―０マイナビ仙台（９日・ヨドコウ）

女子サッカーの「ＳＯＭＰＯ・ＷＥリーグ」が９日、開幕した。Ｃ大阪ヤンマーは本拠地のヨドコウで開幕節を迎え、マイナビ仙台に０―０の引き分け。約５年ぶりに復帰したＦＷ宝田沙織（２５）は１トップで先発出場したが、後半３６分に右足をつり交代。「しっかり準備したが、交代は自分の実力」と悔しいリーグデビュー戦となった。

Ｃ大阪下部組織出身。約４年半、海外３か国でプレーし、女子日本代表「なでしこジャパン」では１６９センチの長身を生かし、ＤＦで活躍した。だが、「ＦＷをやりたい」と古巣へ。チームは昨季リーグ２位、１１得点のＦＷ矢形海優（２５）がマイナビ仙台に移籍。１７年のなでしこリーグ２部時代に得点王にもなった宝田への、ストライカーとしての期待は大きい。

昨季、日テレ東京Ｖを初優勝へ導いた松田岳夫監督（６３）は「もっとチーム全体で彼女の使い方を考える必要がある」と次戦への課題を挙げた。宝田も「しっかりＦＷの仕事をしたい。点を取ってリーグを盛り上げたい」と、前線に立つ責任感を口にした。（森脇 瑠香）