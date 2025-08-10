女優の柏木由紀子が９日、ＴＢＳ系「新・情報７ｄａｙｓ ニュースキャスター」（土曜・後１０時）に出演。１９８５年８月１２日の日航機墜落事故から４０年を迎える今年、事故の犠牲になった夫・坂本九さんへの思いを語った。

大阪に知人の選挙応援のために向かった坂本さん。普段は全日空機を使うことが多かったが、お盆の帰省ラッシュのため、たまたまチケットが取れた日航機に搭乗したという。

事故当日について「娘たちと車で（現地に）向かうことにしたんですけど『（家の）裏の方から出ましょう』って言って裏の方から出たんですけど、そうしたら外にいっぱい記者の方が集まっていて…」と振り返った柏木。到着した体育館にも自身目当ての報道陣があふれていたため、旅館にこもったという。

事故２日目に現地で会見。「祈るだけです。早く会いたいです」と話した真意について４０年後の今、「私はもうあそこにいる間は、なんとか大丈夫、大丈夫、絶対に大丈夫っていう気持ちを持っていたかったので、その連絡を待ちたかったというか…」と話した柏木。

事故から４日目。坂本さんのショルダーバックが発見され、さらに「（夫は）笠間稲荷のペンダントをしてたんですね。それが見つかったということで…」と事故から９９時間経過した時、遺体が確認された。

結婚１４年目に訪れた突然の別れからの日々について柏木は「（娘たちとの）会話の中でパパの思い出とか、そういう過去形のことは話さなかったですね、何年も」と話すと「時々、ふっと（テレビで坂本さんのことを）やっている時があって、（娘たちが）どんな顔をして見てるかなと思ったら、やっぱり、ちょっと見てなかったの。触れたくないんじゃないかなと思って、私も触れないようにしていましたね」と振り返った。