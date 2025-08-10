元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄（30）が6日深夜放送されたテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」に出演。タクシーを短時間で途中下車したエピソードを明かした。

この日はスタッフが抱える悩みに対し、元HKT48田中美久とともにアドバイスする企画が放送された。その中で「目的地を言っても“道を案内してもらえますか？”と道に詳しくない運転手にあたることが多く、イライラしてしまいます。嫌味っぽく皮肉を言いたいのですが良い言い方ありますでしょうか？」という質問があった。

その流れで、進行役のカカロニ栗谷から「森さん、（タクシーで）イライラします？」と聞かれると、森は「信じられない臭い人（がいる）」と答えた。

そして森は「ほんと（運転手の）息、信じられないくらいくさい時があって、ほんと耐えられないの。息をできない、みたいな」と自身の体験を話し出した。さらに「で、雨がめっちゃ降ってたから、窓も開けられない、“あーこれはちょっと無理だ”と思って、降りることにしたんですよ。（タクシーを）呼んだけど。で、降りる時に、配車料金とワンメーター分ぐらい払うのさすがに嫌だなと思って、さすがに言いました、その時は。“信じられないぐらいくさくて”って。公害のレベルです」と語った。