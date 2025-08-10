気象台は、午前5時24分に、大雨警報（土砂災害）を大任町に発表しました。

福岡、北九州、筑豊地方では、土砂災害や低い土地の浸水に警戒してください。福岡県では、河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■北九州市



□洪水警報

10日朝にかけて警戒



■福岡市

□大雨警報

・土砂災害

11日明け方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

・浸水



1時間最大雨量 60mm

ピーク時間 10日明け方





■直方市□大雨警報・土砂災害11日明け方にかけて警戒（以後も警戒必要）・浸水10日朝にかけて警戒1時間最大雨量 60mm□洪水警報10日朝にかけて警戒■飯塚市□洪水警報10日朝にかけて警戒■田川市□大雨警報・土砂災害11日明け方にかけて警戒（以後も警戒必要）・浸水10日朝にかけて警戒1時間最大雨量 60mm■中間市□大雨警報・土砂災害11日明け方にかけて警戒（以後も警戒必要）・浸水10日朝にかけて警戒1時間最大雨量 60mm□洪水警報10日朝にかけて警戒■宗像市□大雨警報・土砂災害11日明け方にかけて警戒（以後も警戒必要）・浸水10日朝にかけて警戒1時間最大雨量 60mm□洪水警報10日朝にかけて警戒■古賀市□大雨警報・土砂災害11日明け方にかけて警戒（以後も警戒必要）・浸水1時間最大雨量 60mmピーク時間 10日明け方■福津市□大雨警報・土砂災害11日明け方にかけて警戒（以後も警戒必要）・浸水10日朝にかけて警戒1時間最大雨量 60mm□洪水警報10日朝にかけて警戒■宮若市□大雨警報・土砂災害11日明け方にかけて警戒（以後も警戒必要）・浸水1時間最大雨量 60mmピーク時間 10日明け方□洪水警報10日朝にかけて警戒■嘉麻市□洪水警報10日朝にかけて警戒■朝倉市□洪水警報10日朝にかけて警戒■新宮町□大雨警報・土砂災害11日明け方にかけて警戒（以後も警戒必要）・浸水1時間最大雨量 60mmピーク時間 10日明け方□洪水警報10日朝にかけて警戒■芦屋町□大雨警報・土砂災害11日明け方にかけて警戒（以後も警戒必要）・浸水10日朝にかけて警戒1時間最大雨量 60mm□洪水警報10日朝にかけて警戒■水巻町□大雨警報・土砂災害11日明け方にかけて警戒（以後も警戒必要）・浸水10日朝にかけて警戒1時間最大雨量 60mm□洪水警報10日朝にかけて警戒■岡垣町□大雨警報・土砂災害11日明け方にかけて警戒（以後も警戒必要）・浸水10日朝にかけて警戒1時間最大雨量 60mm□洪水警報10日朝にかけて警戒■遠賀町□大雨警報・土砂災害11日明け方にかけて警戒（以後も警戒必要）・浸水10日朝にかけて警戒1時間最大雨量 60mm□洪水警報10日朝にかけて警戒■鞍手町□大雨警報・土砂災害11日明け方にかけて警戒（以後も警戒必要）・浸水10日朝にかけて警戒1時間最大雨量 60mm□洪水警報10日朝にかけて警戒■添田町□大雨警報・土砂災害11日明け方にかけて警戒（以後も警戒必要）・浸水1時間最大雨量 60mmピーク時間 10日明け方□洪水警報10日朝にかけて警戒■川崎町□大雨警報・土砂災害11日明け方にかけて警戒（以後も警戒必要）・浸水1時間最大雨量 60mmピーク時間 10日明け方□洪水警報10日朝にかけて警戒■大任町□大雨警報【発表】・土砂災害10日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 60mmピーク時間 10日明け方■みやこ町□洪水警報10日朝にかけて警戒■築上町□洪水警報10日朝にかけて警戒