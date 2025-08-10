“がばい旋風”から18年

第107回全国高校野球選手権は9日、兵庫県西宮市の阪神甲子園球場で第5日の4試合を行い、第3試合では佐賀北（佐賀）が青藍泰斗（栃木）と対戦した。2007年の第89回大会で“がばい旋風”を巻き起こして優勝してから18年。その年に生まれた子たちが現在の3年生だという事実を知ったファンからは「そんな経つかいね」「もう18年前なんて…ウソでしょ」と驚きの声が上がっている。

6年ぶり6回目の出場となった佐賀北。2007年の決勝では逆転満塁本塁打で広陵（広島）を破り、初優勝を果たした。公立校ながら強豪校を倒して勝ちあがる姿は“がばい旋風”と呼ばれ、高校野球ファンの記憶に刻まれた。

あれから18年。当時生まれた子どもたちがいまや高校3年生となり、甲子園の土を踏んだ。時の流れを感じる事実を知ったX上のファンは衝撃。「もう18年前なんて…ウソでしょ そんなに前だった？」「佐賀北がばい旋風の時に生まれたってそんな経つかいね」「佐賀北がばい旋風って呼ばれてた時の年に生まれた子たちが今甲子園にいるだと…？ え……」といった声が上がった。

佐賀北は5-4で初戦に勝利。2回戦で明豊（大分）と対戦する。



（THE ANSWER編集部）