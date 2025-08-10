タレント明石家さんま（70）が9日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」に出演。元日本人メジャーリーガーから“寂しい”連絡があったことを明かした。

さんまは2日放送の同番組で、日本人メジャーリーガーのパイオニア野茂英雄氏との付き合いを振り返り、野茂氏、吉井理人氏、村上ショージと飲みに行った際に、ヘベレケに酔った店の女性から説教を食らったことを面白おかしく語っていた。

さんまは放送後、元メジャーリーガーの木田優夫氏から長文の連絡があり、「ラジオ聴きました。野茂さんと吉井監督の話をなされてました。村上ショージさんと飲みに行って。実は僕も行ってたんです。あの席に僕もいたんです。もう忘れてらっしゃるんですか？」という内容だったと明かした。

さんまは「もう野茂の話でええやん。イチローさんのコメントで野茂が出てきたらから、野茂の話になっただけで」とげんなり。

日本人で初めて米国野球殿堂入りしたイチロー氏（51＝元マリナーズなど）が7月27日（日本時間28日）、米ニューヨーク州クーパーズタウンでの表彰式典に出席した際、日本語で「野茂さん、ありがとうございました」と感謝の思いを伝えたことから、野茂氏の話題を披露しただけといい、「木田の木もかすってない。今でも、木田がそこにいたかどうかも定かじゃない」と切り捨てた。

これにショージは「写真ありました。『写ルンです』で撮ってたんで」と木田氏を擁護。「うそ？」と驚くさんまに「今度持ってきますわ」と約束し、さんまも「プリントしてほしいくらい。大昔の」と写真を見たがっていた。