▼3着ミッキーヌチバナ（鮫島駿）インコースからうまく立ち回ってくれた。4角でステッキを入れた時に左に流れてしまって、他馬を邪魔してしまい申し訳ないです。

▼4着ウィリアムバローズ（横山武）59キロでスタートダッシュが利かなかった。この重量で、この枠で十分すぎるくらい頑張っている。

▼5着ペイシャエス（横山和）残り100メートルくらいから硬さを出していた。状態が整いませんでした。

▼6着ブライアンセンス（丹内）直線で外へ振られてしまった。あれがなければ3着はあったと思う。

▼7着ドゥラエレーデ（松山）スタートでつまずいて落鉄してしまった。3番枠でポジションを取れない中、良い形で脚はたまったが勝負どころで動けなかった。

▼8着テーオードレフォン（丸山）いきなりペースが上がったのがキツかった。スタートを決めて、いいポジションで運べて、自分の競馬はできた。

▼9着ショウナンライシン（池添）3角で下がってくる馬と捲る馬がいて引かざるを得なかった。スムーズならもっとやれた。

▼10着ヴァルツァーシャル（古川吉）3角でひょっとしたら、という手応えだった。そこからは休み明けの分でしょう。

▼11着スレイマン（浜中）年齢的に精いっぱい頑張っている。

▼12着トロヴァトーレ（ルメール）スタートでつまずいて良い位置が取れなかった。1600メートルくらいの方がいい。ダートは良かった。

▼13着ワールドタキオン（斎藤）状態が戻ってこなくて、やめてしまう感じ。息とかよりも精神面だと思う。

▼14着マテンロウスカイ（横山典）返し馬からトモが入らず出来が本当ではなかった。