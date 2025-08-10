衝撃の裏切り！ 妻を陥れたのは「親友のようなママ友」夫の決断は？【ママリ】

岡田ももえさんと同じ部署で働いている「多田さん」は、社内でも有名な愛妻家。おだやかな性格の男性社員です。そんな多田さんを略奪しようと企てるサバ美さん。ところが、なかなか多田さんを落とすことができないと知ると、今度は別の作戦を立てます…。職場の人間関係トラブルを描いた体験談。岡田ももえ(@momoe_okada2)さんが描く、『職場でイケメンが異動してきた結果...!!』をダイジェスト版でごらんください。

©momoe_okada2

©momoe_okada2

先手を取られた！悪女の行動力

愛妻家として有名な多田さん。そんな多田さんをサバ美さんが狙っています…。サバ美さんは「愛妻家の男性を奪うことができたら、自分も愛される妻になることができる」と、考えているようです。本気で幸せになれると思い込んでいるのでしょう…。



ところが「サバ美計画」を多田さんに伝える前に、先手を打たれてしまいました。昼休憩中、2人は何を話したのでしょう？

自分は「被害者」と主張する悪女

©momoe_okada2

©momoe_okada2

先手を打っていたサバ美さん…。被害者のフリをしたり、「全部ウソなので信じないでください」と、クギをさしたりしていたようです。多田さんは、サバ美さんの言うことを全面的には信じていない様子ですね。



また、サバ美さんの協力者であるBさんのことが気になっているようで…。

同僚の超ド直球な意見を聞き…

©momoe_okada2

©momoe_okada2

愛妻家である多田さんは、妻がショックを受けてしまうことを心配しているようです。ですが、いくら信頼を寄せているママ友でも、裏で悪事を画策していることを知った以上、放っておくことはできませんね。



どんなに「いい人」と思っていても、深く付き合わなくては見えない側面もあります。人間関係は奥が深いからこそ、信頼できる人との関係を大切に守っていきたいですよね。

記事作成: ももこ

（配信元: ママリ）