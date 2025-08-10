◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ＤｅＮＡ３―４巨人（９日・横浜）

久しぶりに味わう、しびれる場面だった。同点の７回２死二、三塁。菊地大稀投手（２６）は「勝ちを呼び込めるような投球を」と心を決めた。打席には宮崎。２ボールからのフォークは「あまり落ちなかった」が芯を外して右飛に封じ、グラブをたたいて雄たけびを上げた。直後に味方が勝ち越し、２３年８月２７日の阪神戦（東京Ｄ）以来７１３日ぶりの通算５勝目をつかんだ。

２３年に１軍で５０登板も、２４年は１軍登板なし。再び育成契約となった今季は３軍落ちも経験した。課題は守備。精度にばらつきがあった送球を改善すべく、多くの人に練習法などの助言を求めた。３軍首脳陣はより実戦に近い環境での練習機会を提供し、個別練習にも時間を割いてくれた。結果的には「下から投げているような感じ」と腕の位置を下げるフォームに行き着き、「感謝しています。３軍に行って課題に集中して取り組む時間をくださったと思う。できるぞ！ともう一回アピールしていきたい」。そう胸を張れるだけの時間を過ごすことができた。

支えがあった。妻や今年２月に生まれた長女の存在はもちろん、父・正博さん、母・美佐子さんにも「毎日、本当に応援されていた」。支配下復帰の決定後、ビデオ通話では美佐子さんが泣きながら喜んでくれた。新潟・佐渡島出身の右腕は「野球を始めた時から支えてもらっている。高校の頃もそうですが、道具面とか遠征費とか…。やっぱり頑張らないとな、って」。約２年ぶりの“吉報”は、両親への恩返しにもなった。

阿部監督は「大事な場面でもいける経験を持っている。そういう意味で使った」と評価。指揮官の期待に応えた右腕は「妻と娘も家で応援してくれているので、感謝を伝えたい。これから信頼をどんどん勝ち取っていけるように」。打者をねじ伏せ、歩んできた道が遠回りではなかったと証明する。（小島 和之）