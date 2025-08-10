◆パ・リーグ ソフトバンク４―１日本ハム（９日・みずほペイペイ）

ソフトバンク・有原航平投手（３２）が、日本ハムとの天王山で気迫の投球を見せた。「自然に気持ちが入りました」と古巣相手に７回を４安打１失点の力投。自身８連勝で、３年連続６度目の２桁勝利をマークした。

３点リードの７回は２度ほえた。無死一、二塁、水野をチェンジアップで狙い通りの二ゴロ併殺に仕留めて「ヨッシャー」。２死三塁、五十幡の空振り三振で拳を握った。「あそこの粘り。あの回をゼロで帰ってきたので勝ちがグッと近づいた」と本拠地で１０連勝を飾った小久保監督が、エース右腕を称賛した。

今年は８月に失速する気配はない。大リーグからホークス入団１年目の２３年は月間で２勝２敗、防御率４・３２。昨季も１勝２敗、同５・７０と苦しんだ。だが、今季は月間ＭＶＰを獲得した７月の勢いを持続し、２戦２勝の防御率２・０８。「しっかり栄養を取って、しっかり睡眠を取る」と夏バテ対策はシンプルだが、抜群の安定感だ。

有原とチームの成績は、リンクしている。２年連続開幕投手を務めたが４戦３敗とつまずき、５月を終えて２勝５敗。野手の主力に故障者が続出したこともあり、４月を最下位で終え、５月終了時点で貯金１だった。しかし有原の連勝が始まった６月以降は、貯金も右肩上がり。今季最多の２５まで増えた。

今回の３連戦は今季初めて有原、モイネロ、大関の３本柱を投入する。初戦の快勝で２位・日本ハムには今季最大の２ゲーム差。「流れを渡さない投手陣がいる。それが今の位置にいられる要因」と指揮官が手応えを口にした。最短なら１４日に優勝マジック３２が点灯する。（島尾 浩一郎）