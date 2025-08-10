「ＤｅＮＡ３−４巨人」（９日、横浜スタジアム）

大接戦に決着をつける一打は、巨人・大城卓三捕手（３２）が放った。同点の八回、１死満塁。代打で登場するとカウント０−２と追い込まれながら決勝の左犠飛を放った。「みんながつないでくれて、監督からもいい場面で送り出してもらった。飛んだ瞬間はいけるかなと思ってほっとしました」と振り返った。

阿部監督は「大事なところでいってもらわないといけない選手。最低限の仕事をしてくれたので勝ちにつながったと思います」と評価。そして「みんな頑張ってくれました」と総力戦でもぎとった１勝を強調した。１点を追う六回には泉口のソロで同点とし、さらに無死一、二塁からキャベッジが三盗に成功。代打・坂本が一時勝ち越しの一打を放った。八回は無死一、二塁から岸田がスリーバントを成功させた。

出番は限られる中、大城卓が決勝打。「与えられたところでやるしかないので、そこで自分は全力でやるだけ。今後もしっかり準備して、またこういった場面で打てるようにがんばりたい」。それぞれが役割を果たし、勝利につなげた。