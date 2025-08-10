◇セ・リーグ 阪神6-2ヤクルト（2025年8月9日 京セラD）

リフレッシュを終えた阪神・森下が、適時打を含む2安打で存在感を示した。

「“絶対に打つ”と準備していた。得点につながるバッティングができて良かった」

1点を先制された直後の初回。2ストライクから吉村の外角直球を捉えた打球は、二塁・山田のグラブをはじいて右前へ転がる同点打となった。

「結果的にすぐ同点に追いつけたので良かった。自分のミスで点を取られてしまっていたので、取り返せて良かったです」

自らの失策をすぐに取り返した。初回の守備。先頭・太田の右翼線へのクッション処理を誤り、三塁への進塁を許していた。

快音は2打席目も続いた。3回先頭では再び2ストライクから、フォークを中前打。2日ヤクルト戦以来のマルチ安打を決めた。

前日のヤクルト戦はコンディション面を考慮され、今季初のベンチスタートで休養を得た。9回先頭で代打として出場し左前打。勢いそのままに、この日は「3番・右翼」の定位置へと戻り、しっかりと結果を残した。

それでも試合後の表情は険しかった。3、4打席目の凡飛はともに狙っていた直球を強振して打ち損じた。「（内容自体は）まだまだ。まだできることはある。頑張ります」。2安打にも満足はしていない。主軸として妥協することなく、さらなる高みを目指す。（石崎 祥平）