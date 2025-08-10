「全国高校野球選手権・１回戦、聖隷クリストファー５−１明秀学園日立」（９日、甲子園球場）

初めての聖地のマウンで聖隷クリストファー・高部陸投手（２年）は何度も笑みを浮かべた。「素直に笑っていました。楽しんでましたね」。９回４安打１失点で堂々の完投勝利後も胸の高まりは抑えきれなかった。

初回、先頭にいきなり死球を与えて２死三塁を招くも高め直球で空振り三振。最速１４７キロの伸び上がる直球を軸に要所を締めた。四球もなしと制球力の高さも見せつけ、甲子園初出場初白星をもたらした。

同校は２１年秋の東海大会で準優勝したが、２２年春のセンバツ出場校に選ばれなかった。不可解な選考は物議を醸し、“不運”の高校として世間の注目を集めた。２０１７年に就任した校長と兼任する上村敏正監督（６８）は「本当にこの学校はなかなか甲子園に出られなくて。やっとの思いで出てきた」と苦難の道のりを思い返した。

浜松商で春夏通算７度甲子園に出場し、０９年に掛川西でもセンバツに出場した指揮官は史上３人目となる昭和、平成、令和の３元号勝利を達成。「長くやってりゃ誰でもできるんですよ」と笑い飛ばした後、「うちの学校にとって大きな１勝」と胸を張った。

◆高部 陸（たかべ・りく）２００９年１月５日生まれ、１６歳。埼玉県深谷市出身。１７４センチ、６８キロ。左投げ左打ち。投手。小１から根住少年野球で野球を始め、南中では武蔵嵐山ボーイズでプレー。中３時にはジャイアンツカップ出場。聖隷クリストファーでは１年春からベンチ入り。５０メートル走６秒５、遠投１００メートル。