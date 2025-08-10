「フィギュアスケート・サマーカップ」（９日、木下カンセーアイスアリーナ）

男子ショートプログラム（ＳＰ）とジュニア女子のＳＰが行われた。男子は鍵山優真（２２）＝オリエンタルバイオ・中京大＝が８４・９４点で首位発進。山本草太（２５）＝ＭＩＸＩ＝が８３・７２点で２位、中村俊介（２０）＝木下アカデミー＝が８１・０６点で３位だった。ジュニア女子は世界ジュニア３連覇の島田麻央（１６）＝木下グループ＝が６７・８１点で暫定首位に立った。

世界ジュニア３連覇女王が今季初戦のＳＰで首位発進した。島田は「大きなミスなく終わることができてよかったという思いと、もう少しいい演技ができたんじゃないかという思いがある」と笑顔で振り返った。

初挑戦となるジャズの曲「ゲットハッピー」と「シング・シング・シング」に合わせ、軽快に舞った。年齢制限のため来年のミラノ五輪には出場できないが「５年後の五輪への１年目として。いろんな曲を踊れるようになりたい」と挑戦の狙いを明かし、２１歳で迎える大舞台を見据えた。

１カ月ほど前から右足裏の炎症で痛みがあるというが、痛み止めを服用して滑り切った。１１日のフリーでは新しい楽曲「ミラクル」を初披露する。「少しでも良くなるように、今できる一番の演技ができるように」と力を込めた。