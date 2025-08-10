◇セ・リーグ 阪神6-2ヤクルト（2025年8月9日 京セラD）

阪神・石井のすごさを、ともにブルペンを支える「同業者」が語った。湯浅は石井について、「全部がすごいですよ」と笑いながら、「間の使い方ですかね」と挙げた。石井よりも先に登板し、ベンチから投げる姿を見ることが多い湯浅。「ベンチから見ていても、“いろいろ考えながら投げてるんだろうな”って感じます。投げ急ぎそうなとこでも、最善のタイミングと最善のボールを選択している」と感心する。

及川は今季初めて、中継ぎ一本でシーズンを過ごしている。石井からは、準備の仕方で学びが多い。「試合の前々からデータを集めている。ストレッチとか、ケアの部分も長い時間かけてやられているし、これだけ抑えられている人でも、ここまでやるんだなというか」。既に自身キャリアハイの48試合に登板する及川。石井の準備力を参考にしながら、一つ一つ登板数を重ねている。

桐敷は23年後半、24年と以前から石井とともにブルペンを支えてきた。「年々、トレーニング一つにしても複雑になっている。定着して3年目で、打者の対策を上回れるようにやっているんだと思う」と一年一年進化を遂げる姿を認めていた。

3投手とも共通して、右腕のストイックさをたたえた。周りも認めるほどの自分への厳しさがあるからこそ、セ・リーグ記録に肩を並べることができた。