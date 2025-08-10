「卓球・ＷＴＴチャンピオンズ」（９日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

シングルス２回戦が行われ、男子は世界ランク４位の（２２）＝トヨタ自動車＝が、同１５位のアントン・シェルベリ（スウェーデン）にストレート勝ちし、８強入りを決めた。次戦は同９位の向鵬（中国）と対戦する。女子は昨夏のパリ五輪銅メダルの早田ひな（日本生命）が、張本美和（木下アカデミー）との日本人対決を３−２で制し、準々決勝に進んだ。世界選手権銅メダルの伊藤美誠（スターツ）は、同１５位の石洵瑶（中国）に敗れた。

ラケットと左手で作った「Ｔ」の文字を高々と掲げた。張本智がストレート勝ちで、準々決勝進出。この日は所属のトヨタ自動車の関係者が観戦に訪れており、試合中は声援と赤色のＴシャツが目に入って力をもらった。「（智和のＴでは）ないです」と笑いつつ、「トヨタの人が見てくれていて、そういうアピールをした」と、決めポーズと白星で感謝を示した。

燃えた一戦だった。パリ五輪団体準決勝で敗れ、メダル獲得を阻まれた因縁の相手。開始から積極的に仕掛けて主導権を握ると、第１、２ゲームともに１１−５で圧倒。ジュースまでもつれ込んだ第３ゲームは、強烈なフォアハンドなどで勝ち切った。雪辱し「ゲームを支配できた。勝ててよかった」と実感を込めた。

表彰台を期待された世界選手権は、まさかの３回戦敗退。「僕だけがメダルなく帰国した」と精神的ダメージはパリ五輪以上に大きかった。失意の中で思い出したのは、過去に日本協会の宮崎義仁専務理事から掛けられた「休むことも練習」の言葉。負けてさらに練習するのではなく、休暇に重点を置くことで「自分と向き合うことができた」と、気持ちを立て直すことができたという。

「卓球というか人生の生き方を知らなかった気がする。練習をするほどいいわけではない」と、大人の階段を上った張本智。横浜の地で狙う頂点まであと３勝だ。「引き締めて準備をしたい」と闘志を燃やした。