「フィギュアスケート・サマーカップ」（９日、木下カンセーアイスアリーナ）

男子ショートプログラム（ＳＰ）とジュニア女子のＳＰが行われた。男子は鍵山優真（２２）＝オリエンタルバイオ・中京大＝が８４・９４点で首位発進。山本草太（２５）＝ＭＩＸＩ＝が８３・７２点で２位、中村俊介（２０）＝木下アカデミー＝が８１・０６点で３位だった。ジュニア女子は世界ジュニア３連覇の島田麻央（１６）＝木下グループ＝が６７・８１点で暫定首位に立った。

真夏の銀盤の上で、自分の現在地を測った。鍵山はＳＰを終え「トーループは回りすぎた。フリップは練習より踏み切る力が少し弱かった」。五輪シーズン２戦目に反省をにじませた。

冒頭の４回転−２回転トーループは着地が乱れ、続く４回転フリップは転倒。３回転トーループで立て直したが「ちょっと慎重になりすぎてしまった」と振り返った。

ミラノ・コルティナ冬季五輪開幕まであと半年を切り、勝負の今季はＳＰの構成を変えた。昨季まではサルコーとトーループを組み込んでいたが、サルコーをフリップに変更。「パーフェクトと思った試合でもなかなか点数が伸びない。限界を感じた」と、頂点を目指すにはアップデートが不可欠だった。

自身としては珍しいローカル大会への参戦は「練習の延長線上」と位置づけた。新たな試みである４回転フリップも「（夏の試合で）唯一、チャレンジできる部分。もっと完成度を上げていければ」と、貪欲に進化を追い求める。

現時点で「他の選手は意識していない」という。ただ、今大会は山本草太、友野一希、三浦佳生らトップ選手が参加しており「夏の全日本（選手権）みたい。モチベーションになっている」と刺激を受ける。「五輪を狙ってこの時期から出てくる。自分自身にも負けないように厳しい練習を送っていけたら」。ミラノの大舞台へ。負けられない戦いはもう始まっている。