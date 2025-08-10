「明治安田Ｊ１、東京Ｖ１−０横浜Ｍ」（９日、味の素スタジアム）

降格圏の１８位から脱却を狙った横浜Ｍは東京Ｖに０−１で敗れた。勝ち点は２１のまま。東京Ｖは勝ち点３１とし、暫定で１２位となった。浦和は横浜ＦＣを２−１で下し勝ち点４１に伸ばした。最下位の横浜ＦＣは７連敗で同１９で変わらなかった。福岡は川崎に５−２で大勝し、勝ち点３５。川崎は同３８から伸ばせなかった。

勝利を信じるアウェーのゴール裏から最後まで大きな声援が送られたが、ゴールネットを揺らせなかった。勝利すれば、１試合未消化だった第７節３月２９日以来、暫定で約４カ月ぶりの降格圏脱出の可能性がある一戦だったが東京Ｖに完敗。リーグ戦４試合ぶりの黒星に大島監督は「悔しい。自分の未熟さを感じています」と肩を落とした。

前半だけで与えたコーナーキックは１２本。試合開始から相手に試合を優位に進められ、何度もゴールを脅かされた。何とか無失点でしのぐも、後半１７分に均衡を破られる。その後もペースを握れず「終始、相手より上回るものを出せなかった」と完敗を認めた。

開幕から２度の監督交代劇に見舞われるなど、クラブ初の降格危機に見舞われたが、今季３人目の指揮官となる大島監督のもと、徐々に軌道修正。直近３試合負けなしと上昇気流だった。だが、結果、内容ともに１８位という現在地を再認識させられる敗戦に。「あれだけセットプレーを前半に与えていること自体問題がある。修正しないといけない」と指揮官。苦杯を糧にし、再スタートを切る。