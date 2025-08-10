【洪水警報】福岡県・築上町に発表 10日05:14時点
気象台は、午前5時14分に、洪水警報を築上町に発表しました。
【警報エリアを確認】【洪水警報】福岡県・築上町に発表 10日05:14時点
福岡、北九州、筑豊地方では、土砂災害や低い土地の浸水に警戒してください。福岡県では、河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■北九州市
□大雨警報
・土砂災害
11日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
10日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
□洪水警報
10日朝にかけて警戒
■福岡市
□大雨警報
・土砂災害
11日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 10日明け方
□大雨警報
・土砂災害
11日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
10日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
□洪水警報
10日朝にかけて警戒
■飯塚市
□洪水警報
10日朝にかけて警戒
■田川市
□大雨警報
・土砂災害
11日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
10日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
■中間市
□大雨警報
・土砂災害
11日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
10日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
□洪水警報
10日朝にかけて警戒
■宗像市
□大雨警報
・土砂災害
11日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
10日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
□洪水警報
10日朝にかけて警戒
■古賀市
□大雨警報
・土砂災害
11日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 10日明け方
■福津市
□大雨警報
・土砂災害
11日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
10日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
□洪水警報
10日朝にかけて警戒
■宮若市
□大雨警報
・土砂災害
11日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 10日明け方
□洪水警報
10日朝にかけて警戒
■嘉麻市
□洪水警報
10日朝にかけて警戒
■朝倉市
□洪水警報
10日朝にかけて警戒
■新宮町
□大雨警報
・土砂災害
11日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 10日明け方
□洪水警報
10日朝にかけて警戒
■芦屋町
□大雨警報
・土砂災害
11日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
10日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
□洪水警報
10日朝にかけて警戒
■水巻町
□大雨警報
・土砂災害
11日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
10日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
□洪水警報
10日朝にかけて警戒
■岡垣町
□大雨警報
・土砂災害
11日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
10日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
□洪水警報
10日朝にかけて警戒
■遠賀町
□大雨警報
・土砂災害
11日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
10日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
□洪水警報
10日朝にかけて警戒
■鞍手町
□大雨警報
・土砂災害
11日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
10日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
□洪水警報
10日朝にかけて警戒
■添田町
□大雨警報
・土砂災害
11日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 10日明け方
□洪水警報
10日朝にかけて警戒
■川崎町
□大雨警報
・土砂災害
11日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 10日明け方
□洪水警報
10日朝にかけて警戒
■みやこ町
□洪水警報
10日朝にかけて警戒
■築上町
□洪水警報【発表】
10日朝にかけて警戒