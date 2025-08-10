「阪神６−２ヤクルト」（９日、京セラドーム大阪）

心は燃やしても頭は冷静に保って、“満塁男”の面目躍如だ。阪神・木浪聖也内野手（３１）が代打起用で押し出し四球を選んで、勝ち越しに成功。「１点取りに行った中で１点取れたんで、良かったです」。値千金の決勝点は、６月６日・オリックス戦（甲子園）以来、約２カ月ぶりの打点にもなった。

同点の八回、２死満塁で出番を告げられた。虎党の期待が膨らむのを肌で感じる。「よし、いってやろう」−。腹をくくって打席に向かって、制球が定まらなくなった小沢と対峙（たいじ）。カウント２−０となりマウンドに輪ができると、左手でバットを持って再開を静かに待った。３−１から外角に外れる直球を見極めると、右手でガッツポーズを決めて一塁へ向かった。

一度もバットを振ることはなかったが、「勝つことが全てなので。勝てればそれでいいです」と確実に勝機を高めた。８日には再昇格後、初の安打も放った。「やることしっかりやって１本出て、今日も大事なところで打点を挙げられたのは良かった」。今季の満塁打率は５打数３安打の６割。絶好機で発揮する勝負強さが何より頼もしい。