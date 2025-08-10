「阪神６−２ヤクルト」（９日、京セラドーム大阪）

阪神・石井大智投手（２８）が九回を三者凡退に抑えて連続試合無失点を３８に伸ばした。現監督の藤川球児（阪神）が２００６年に樹立したセ・リーグ記録に並んだ最強右腕の素顔を担当記者が明かした。

◇ ◇

ドラフト８位で入団したが、今やブルペンに欠かせない存在となった。

同じくブルペンを支える及川も右腕に尊敬のまなざしを向ける。「よく相談します。フォーム、配球の話もする。いてくれるだけで、勉強にも成長にもつながる」。今季初めて中継ぎとして、フル回転する中で最高の教材になっている。

石井が頭部に打球を受け、離脱した６月の交流戦。チームは中継ぎが相次いで打たれ、７連敗を喫した。左腕は言う。「結果がすべてですよね。明らかに（石井）大智さんがいなくなってから勝てなくなった。（坂本）誠志郎さんとも話していたんです。『そういう選手になりたいよなって』って。自分がいなくても勝ってたら、もっと貢献できたのかなって思うので」。チームを勝ちに導く投球に加え、精神的支柱にもなっていた。

長くブルペンでともにしてきた湯浅は「どんな状況でも抑えてくれる安心感がある。いないと困りますよ」と頼りにしている。虎のリリーフ陣を姿、結果で引っ張るのが石井大智だ。（デイリースポーツ阪神担当・滋野航太）