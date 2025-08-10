元プロレスラーで「格闘王」と呼ばれる前田日明氏（66）が3日放送のテレビ東京系「有吉ぃぃeeeee! そうだ!今からお前んチでゲームしない?」にVTR出演。リングス時代に弟子の坂田亘選手をボコボコにした通称「坂田亘フルボッコ事件」について言及した。

リングス時代、36歳当時の前田氏はふがいない試合をした当時の坂田氏をバックヤードでボコボコにした。この映像がネット上に流出して拡散し、「フルボッコ事件」などと呼ばれるようになった。ちなみにのちの07年、坂田氏は女優小池栄子と結婚した。

前田氏は「坂田の試合の相手の子がね、どうやっても坂田が負ける相手じゃないんですよ。坂田が一本取りに行ったけど、取れなかったんですよね。もっと必死にいけばいいのに。カッコつけてたんですよ」と当時を回想。「『すみませんでした』って来るんかと思ったら、待てどくらせど来ない。ほんでブチ切れていってやった」などと語った。

続けて「この時、鹿児島の試合で、外国の人たちが騒然としてたんですよ」と明かし、前田氏の暴挙に外国人選手が異議を唱えたという。「『前田、あんな暴力ふるってんだ若手に』って。その時、ウィリー・ウイリアムスがいて」と極真会館出身で、熊殺しの異名を持ち、アントニオ猪木さんと異種格闘技戦をしたことでも有名な、米国人の強豪空手家の名前を挙げた。

前田は当時ウィリーさんが語った言葉を再現。「『いや自分たちも若い頃は気合の入ってない試合をしたら、（元極真会館世界最高師範でウィリーさんの師匠の）大山茂師範にフルボッコにされた。あれは、前田がやってるのは正しい』って言って収まったんですよ。『前田は正しい』ってウィリー・ウイリアムスが言ったんですよ」と明かした。

この日の企画は格闘技、プロレス好きのトシが7月17日に49歳の誕生日を迎え、前田氏をゲストに迎え、伝説のエピソードを取材した。

前田氏は現在、ユーチューバーとしても活動。「前田日明チャンネル」は登録者数は約31万人。